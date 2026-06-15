Domen Kumer brez zadrege odgovoril na vprašanje o svojem ljubezenskem življenju (VIDEO)

Priljubljeni pevec Domen Kumer je že vrsto let eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske glasbene scene. Čeprav svoje občinstvo redno razveseljuje z nastopi, novimi pesmimi in dobro voljo, zasebno življenje običajno skrbno varuje pred radovednimi pogledi javnosti. Tokrat pa je vendarle razkril podrobnost, ki bo razveselila marsikatero oboževalko.

Med gostovanjem na Radiu Robin je beseda nanesla tudi na njegovo ljubezensko življenje. Na vprašanje, ali ostaja samski, je pevec odgovoril v svojem značilnem sproščenem slogu. »Upam, da v prihodnosti ne bom več samski,« se je najprej pošalil. Na dodatno vprašanje je brez ovinkarjenja odgovoril: »Sedanjik je pa, da sem samski, ja.«

Domen je v preteklosti o svojih zvezah le redko javno govoril. Kljub dolgoletni karieri se je večinoma izogibal razkrivanju podrobnosti iz zasebnega življenja, zaradi česar so se okoli njegovega ljubezenskega statusa pogosto pojavljala ugibanja. Tokrat je tako prvič po daljšem času jasno povedal, da je trenutno samski, hkrati pa namignil, da si želi, da to ne bi trajalo večno. Pevec, ki je slovensko glasbeno sceno zaznamoval z uspešnicami, kot je Banana, Do Portoroža in Če bi midva se kdaj srečala, ima tudi po več kot dveh desetletjih kariere zvesto bazo oboževalcev. Ni presenetljivo, da je voditelj po njegovi iskreni izpovedi v šali pripomnil, da bo novica razveselila številne poslušalke.