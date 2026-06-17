Domen Kumer priznal kar dva lepotna posega: enega mu nikoli ne bi pripisali!

Domen Kumer je enem izmed radijskih intervjujev brez dlake na jeziku odgovarjal na različna vprašanja. Priznal je, da po botoksu še ni posegel, a da z lepotnimi posegi vendarle ima izkušnje. »Petindvajset let nazaj sem bil na eni operaciji, nos sem si dal operirati. Deset let za tem pa sem bil na liposukciji, ker so mi kolegi rekli, da sem prelen, da bi shujšal,« je povedal Domen. V pogovoru se je dotaknil tudi trača, da naj bi imel težave z alkoholom. To je odločno zanikal. »To je velik trač, nikoli nisem imel težav z alkoholom. Rad spijem kak kozarec, daleč od tega, da bi pretiraval,« je dejal. S tem je jasno povedal, da govorice ne držijo. Domen je bil v intervjuju sproščen in neposreden, brez olepševanja pa je spregovoril tudi o svojih glasbenih poteh.

Dueti, sodelovanja in znane pevke

V zadnjih letih se je pri Kumru nabralo kar nekaj duetov z različnimi pevkami. Tudi o tem je govoril v studiu, kjer je razkril več o glasbenih sodelovanjih na splošno. Med pogovorom sta se v studio javili tudi Rebeka Dremelj in Natalija Verboten, s katerima ga povezuje glasbena scena. Domen je spregovoril tudi o tem, kako dolgo se je vozil iz Štajerske proti Gorici, s čimer je poslušalcem ponudil še en bolj vsakdanji vpogled v zakulisje svojega dela in nastopov. Intervju je tako prinesel več kot le pogovor o glasbi. Kumer je pokazal, da zna biti odkrit tudi pri temah, o katerih marsikdo raje molči. Nos, liposukcija, govorice in dueti — vse je postavil na mizo.