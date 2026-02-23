Domen Prevc doma! Poglejte, kaj je bila prva stvar, ki jo je objavil (FOTO)

Ko se je slovenski junak zimskih olimpijskih iger Domen Prevc vrnil domov, ga je v domači Dolenji vasi pričakalo nekaj, česar ne vidiš vsak dan. Krajani so svojo vas dobesedno okronali z olimpijskimi krogi. Navdušenje domačinov namreč razkriva že pogled na krajevno tablo. Na začetku in koncu vasi so zasijali olimpijski krogi – simbol ponosa, truda in izjemnih uspehov družine Prevc. Nekaj članov Športnega društva Dolenja vas, zaposlenih v podjetju MEBOR Železniki, je že minulo nedeljo izdelalo in namestilo posebne dodatke na tablo, kjer so olimpijske medalje doma.

Dvakrat zlati junak iz Italije se je vrnil domov. FOTO: Zaslonski Posnetek

In teh ni malo. Prevčevi so zbrali že deset olimpijskih kolajn. Domen se z letošnjih iger v Italiji vrača kar z dvema zlatima. Prvo je osvojil na tekmi mešanih ekip skupaj z Anžetom Laniškom, Niko Vodan in Niko Prevc, ko so ubranili slovenski naslov iz Pekinga 2022. Drugo zlato si je priskakal na veliki skakalnici, kjer je kot favorit upravičil pričakovanja in svetovnemu naslovu dodal še olimpijskega.

Dolenja vas FOTO: Šd Dolenja Vas

Poseben dan se danes nadaljuje v Ljubljani. Po koncu zimskih olimpijskih iger, ki so dobra dva tedna potekale v sosednji Italiji, bo ob 18. uri na Mestnem trgu javni sprejem slovenskih olimpijcev. V središču pozornosti bodo prav dobitniki medalj, med njimi ekipa smučarskih skakalcev – Nika in Domen Prevc, Nika Vodan ter Anže Lanišek.

Medtem 20-letna Nika Prevc že pogleduje naprej. Sezona se zanjo nadaljuje 27. februarja s tekmo v avstrijskem Hinzenbachu.