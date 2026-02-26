Domen Prevc že v policijski uniformi: »Ponosen sem«

Medtem ko do 18. marca potekajo vpisi na fakultete, se za bodoče študente bije prava bitka. Svoj delež kandidatov želi tudi Policija. V policijski uniformi se je oglasil svetovni prvak v smučarskih skokih in zlati olimpijec 26-letni Domen Prevc. »Sem Domen Prevc, svetovni prvak v smučarskih skokih. Zelo sem ponosen, da sem zaposlen v slovenski policiji. Pridruži se nam, postani policist tudi ti,« je sporočil v nagovoru.

Prevc je v Policiji zaposlen od leta 2023, po njegovih stopinjah pa je šla tudi sestra Nika Prevc, ki se je policiji pridružila lani.

Višja policijska šola vabi k vpisu v višješolski študijski program Policist. Pri tem pa poudarjajo, da morajo kandidati izpolnjevati formalne pogoje, biti telesno dobro pripravljeni in vzdržljivi za fizične napore. V času študijskega izobraževanja kandidati prejemajo plačo v višini 9. plačnega razreda, kar ob sklenitvi delovnega razmerja znaša 1.523,90 evra bruto.

V Sloveniji imajo vrhunski športniki možnost zaposlitve v državnih organih, med drugim tudi v Policiji in Slovenski vojski, kar jim omogoča socialno varnost, redno plačo in pokojninsko dobo ob hkratnem nadaljevanju športne kariere. Podoben sistem imajo tudi druge evropske države, denimo Avstrija, Italija in Francija.