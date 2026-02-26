  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠTUDIJSKI VPISI

Domen Prevc že v policijski uniformi: »Ponosen sem«

26-letni Domen Prevc je v slovenski policiji zaposlen od leta 2023.
Policist Domen Prevc. FOTO: Zaslonski Posnetek
Policist Domen Prevc. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 26. 2. 2026 | 08:28
 26. 2. 2026 | 08:28
1:38
A+A-

Medtem ko do 18. marca potekajo vpisi na fakultete, se za bodoče študente bije prava bitka. Svoj delež kandidatov želi tudi Policija. V policijski uniformi se je oglasil svetovni prvak v smučarskih skokih in zlati olimpijec 26-letni Domen Prevc. »Sem Domen Prevc, svetovni prvak v smučarskih skokih. Zelo sem ponosen, da sem zaposlen v slovenski policiji. Pridruži se nam, postani policist tudi ti,« je sporočil v nagovoru.

Prevc je v Policiji zaposlen od leta 2023, po njegovih stopinjah pa je šla tudi sestra Nika Prevc, ki se je policiji pridružila lani.

Višja policijska šola vabi k vpisu v višješolski študijski program Policist. Pri tem pa poudarjajo, da morajo kandidati izpolnjevati formalne pogoje, biti telesno dobro pripravljeni in vzdržljivi za fizične napore. V času študijskega  izobraževanja kandidati prejemajo plačo v višini 9. plačnega razreda, kar ob sklenitvi delovnega razmerja znaša 1.523,90 evra bruto. 

V Sloveniji imajo vrhunski športniki možnost zaposlitve v državnih organih, med drugim tudi v Policiji in Slovenski vojski, kar jim omogoča socialno varnost, redno plačo in pokojninsko dobo ob hkratnem nadaljevanju športne kariere. Podoben sistem imajo tudi druge evropske države, denimo Avstrija, Italija in Francija.

Več iz teme

Domen Prevcsmučarski skokipolicijavpisi
ZADNJE NOVICE
08:28
Bulvar  |  Domači trači
ŠTUDIJSKI VPISI

Domen Prevc že v policijski uniformi: »Ponosen sem«

26-letni Domen Prevc je v slovenski policiji zaposlen od leta 2023.
26. 2. 2026 | 08:28
08:20
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Kardiologi svarijo: tri vrste hrane in pijač, ki jih nikoli ne bi smeli zaužiti

Bolezni srca in ožilja so še vedno med najpogostejšimi vzroki smrti v razvitem svetu. Kako si pomagati?
Miroslav Cvjetičanin26. 2. 2026 | 08:20
08:16
Novice  |  Slovenija
LICITACIJA LESA

Več kot polovica lesa gre v tujino

Promet v prvem krogu licitacije ocenjujejo na od 2,5 do tri milijone evrov. Znova komajda zagotovili več hektarjev skladiščne površine na prostem.
Jože Miklavc26. 2. 2026 | 08:16
08:10
Novice  |  Slovenija
PRETRESLJIVO

Grozljiv prizor! Na predvolilni plakat obesili truplo psa (FOTO)

Na Vrhniki se je v noči na sredo zgodil pretresljiv incident. Na predvolilni plakat Gibanja Svoboda je nekdo obesil truplo poginulega psa. Fotografije so hitro zaokrožile, odzivi so ostri.
26. 2. 2026 | 08:10
08:02
Novice  |  Slovenija
MERJENJE

Alarmantni podatki za več slovenskih občin: le 12 vzorčnih mest od 74 ni onesnaženih

Raziskave o onesnaženosti koroških občin s težkimi kovinami. Poplave avgusta 2023 so razmere poslabšale.
Simona Fajfar26. 2. 2026 | 08:02
07:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZKRIVAMO DOKUMENTE PRETRESLJIVE IZPOVEDI

Alenki naj bi po rojstvu umrla dva otroka: »Če sta res mrtva, želim vedeti samo, kje sta pokopana.«

Po njenih navedbah ob domnevni smrti novorojenčkov ni prejela ustreznih pojasnil ali uradnih dokumentov, prav tako ji ni bila dana možnost, da bi se od otrok poslovila.
Kaja Grozina26. 2. 2026 | 07:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki