Dominik Kozarič žaluje, ostal je brez Lili (FOTO)

Glasbenik Dominik Kozarič je na družbenem omrežju Facebook delil trenutek globoke osebne žalosti. Sporočil je, da je poginila njegova psička. Objavil je tudi njeno fotografijo, na kateri lahko vidimo, kako mirno in spokojno počiva na ležišču, poleg nje pa je videti odloženo ovratnico, ki je kot simbol, ki v kontekstu slovesa gane do solz. Glasbenik je bil v svojem zapisu kratek, a čustven: »Lahko noč draga moja Lili.« K temu zapisu je dodal še emotikon zlomljenega srca. Ob tej izgubi so mu številni izrekli sožalje.

Izguba hišnega ljubljenčka je lahko zelo boleča. Za nekatere je takšna izguba primerljiva z izgubo družinskega člana. Slovo je lahko še posebej težko, če smo imeli žival dolgo časa. Izguba domače živali se je očitno zelo dotaknila tudi slovenskega glasbenika, ki ga poznamo po glasbenih hitih, kot so Ljubi jo nežno, Reka luči in Rad bi, da veš. Lili se je od njega poslovila, a v njegovih spominih bo zagotovo tekala še naprej.

Dominik Kozarič se danes precej posveča telesni vadbi in dokazuje, da so leta samo številka. Kot lahko vidimo v njegovih nedavnih objavah na družbenem omrežju Facebook, je v izjemni fizični pripravljenosti. Svoje znanje na področju telesne vadbe, ki ni nič manjše kot glasbeno, pa deli tudi z drugimi.