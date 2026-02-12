Dominik Kozarič v šoku: poglejte, kaj se je zgodilo z njegovim avtom (VIDEO)

Na družbenem omrežju Facebook je Dominik Kozarič objavil videoposnetek svojega avtomobila, ki ga je zajel požar. Vozilo naj bi se vžgalo samodejno, medtem ko je bilo štirinajst dni parkirano. Po njegovih besedah avtomobila v tem času ni nihče uporabljal, niti ni bilo kakršnegakoli kontakta ali zagona motorja.

Ob posnetku je zapisal: »Zgorel avto. Samodejno se je vnel, parkiran 14 dni. Nihče ga ni vžigal, nikakršnega kontakta ni bilo …« Video prikazuje posledice požara, okoliščine dogodka pa iz objave niso podrobneje razvidne.

V primeru požara vozila je ključno hitro ukrepanje. Če opazimo dim ali plamene, je treba nemudoma poklicati številko 112 ter se umakniti na varno razdaljo. Vozila ne smemo odpirati po nepotrebnem, saj dotok zraka lahko požar še okrepi. Če je na voljo gasilni aparat in požar še ni razširjen, ga lahko poskusimo pogasiti, vendar le, če s tem ne ogrožamo lastne varnosti. Po dogodku je pomembno obvestiti zavarovalnico in počakati na uradne ugotovitve pristojnih služb, ki bodo raziskale vzrok požara. Samodejni vžigi so redki, a tehnične okvare električnih napeljav ali drugih komponent niso izključene, zato je strokovna preiskava ključna za razjasnitev okoliščin.

Dominik Kozarič je slovenski pevec in avtor, ki se je širši javnosti predstavil z več radijsko odmevnimi skladbami. Med njegovimi bolj prepoznavnimi pesmimi so Reka luči, Ljubi jo nežno in Ti si moja. Njegov glasbeni izraz zaznamujejo melodične linije, čustvena interpretacija in pop senzibilnost, s katero nagovarja predvsem domače občinstvo. V preteklosti je sodeloval tudi na glasbenih festivalih in televizijskih projektih.