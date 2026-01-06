  • Delo d.o.o.
DRAMA V MAR-A-LAGU

Domnevne grožnje Melanie Trump zaradi sina Barrona razkrite: »O tem se ne pogajam«

Melania je besna. Kdo si drzne posegati v Barronovo zasebno življenje?
A. G.
 6. 1. 2026 | 21:12
2:28
A+A-

Melania Trump bo storila vse, da zaščiti zasebnost svojega sina. Prva dama si je po najboljših močeh prizadevala, da bi ime Barron ostalo čim bolj stran od javnosti. Njunega edinega sina z Donaldom Trumpom so nedavno opazili, ko je z očetom hodil skozi jedilnico v Mar-a-Lagu. Fotografije naj bi posneli manekenki Valeria Sokolova in Abla Sofy. Po besedah vira je Melania jasno povedala, da je Barronova zasebnost stvar, o kateri se ne pogaja. Kot nekdanja manekenka obljublja, da bo nemudoma ukrepala, če bo treba, da prepreči ponovno pojavljanje sinove podobe v javnosti.

Ko je tvoj oče predsednik, se žarometom težko izogneš. Melania pa ne želi, da bi Barronovo življenje spremljala enaka medijska izpostavljenost, kot jo doživljata ona in njen mož. Rob Shuter je na svojem Substacku Naughty But Nice razkril, da je sporočilo prve dame popolnoma jasno: »Brez kamer, brez uhajanja informacij. Zasebni družinski trenutki ostanejo zasebni,« mu je povedal vir. Po navedbah virov je bil Barron med novoletno zabavo na očetovem posestvu tih in zadržan. Domnevna kršitev zasebnosti naj bi Melanio spodbudila, da je zagrozila z odvzemom članstva v Mar-a-Lagu. Barron se je že dlje časa držal stran od žarometov, domnevno zato, ker se posveča svojim finančnim interesom.

To še zdaleč ni prvič, da Melanio razjezi javno razkrivanje sinovega življenja. Znani pastor na TikToku Stuart Knechtle je objavil nočni telefonski pogovor z Barronom, kar je Melanio menda močno razjezilo. Prav tako ji ni bilo všeč, da je Donaldov sin Eric razkril, kaj naj bi Barron povedal nekdanjemu predsedniku Joeju Bidnu med očetovo inavguracijo lani. Po poročilih naj bi Melania Ericu naročila, naj »zapre usta«.

Ko je pastor razkril pogovor, je Melania po besedah virov menila, da so grobo posegli v sinovo zasebnost. Eric je na podcastu delil, kaj naj bi mu povedal njegov polbrat, da bi razjasnil govorice. Te so namigovale, da je Barron kritiziral Joeja Bidna, ko sta se pogovarjala na dan, ko je bil Donald drugič zaprisežen kot predsednik, poroča realitytea.com.

 

