Domoljubna poteza Eve Irgl: poglejte, kaj je storila s slovensko zastavo (VIDEO)

V Sloveniji danes praznujemo zelo pomemben državni praznik - dan državnosti. Praznujejo ga seveda tudi politiki. Da je ta praznik zanjo zelo pomemben, je pokazala podpredsednico stranke Demokrati Eva Irgl. Na družbenem omrežju Instagram je pokazala, kako je poskrbela za enega od slovenskih državnih simbolov, za zastavo.

Irglova meni, da je za zastavo potrebno poskrbeti, in sicer tako, da nima gub. »Danes praznuje naša lepa Slovenija in zastava mora biti zlikana,« je dejala v videu na družbenem omrežju Instagram, v katerem jo lahko tudi vidimo med likanjem slovenske zastave. Na koncu videa je zaželela Sloveniji še srečo.

V Sloveniji se sicer še vedno govori o včerajšnji državni proslavi, na kateri sta imela govor slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in slovenski premier Janez Janša. Letošnjo slovesnost si bo marsikdo zapomnil po žvižgih, ki jih je bilo mogoče slišati, ko je imela govor slovenska predsednica. Žvižgi na proslavi pa odmevajo tudi v tujini.