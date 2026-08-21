Dončić je res odličen gostitelj! Poglejte, kako so Lakersi uživali prvi večer v Ljubljani (FOTO)

Ljubljana je včeraj začasno postala neuradna prestolnica lige NBA. V Slovenijo je namreč prispela ena najbolj slovitih košarkarskih ekip na svetu – Los Angeles Lakers. Na čelu z Luko Dončićem so košarkarski zvezdniki začeli štiridnevni obisk, ki ga je slovenski as pripravil predvsem z željo, da se nova ekipa bolje spozna tudi zunaj košarkarskega parketa.

Prihod je bil pričakovano zavit v precejšnjo mero skrivnostnosti. Letalo z ekipo je okoli poldneva pristalo na Letališču Jožeta Pučnika, vendar so se igralci navijačem na Brniku spretno izognili. Nekateri najbolj vztrajni so tako zaman čakali na fotografijo ali avtogram, saj je druščina letališče zapustila skozi izhod, ki javnosti ni dostopen. Nekaj več sreče so imeli tisti, ki so jih pričakali pred hotelom InterContinental v centru.

Večerja v Cubu, pijača na strehi

Ideja o obisku Slovenije sicer ni nova. Dončić je ekipo povabil v svojo domovino in po doslej objavljenih informacijah sam organiziral oziroma kril stroške poti in nastanitve. Program naj bi vključeval druženje, treninge, košarko, golf in ogled Slovenije, danes zvečer pa naj bi se konkretno pozabavali v ljubljanskem klubu Nebo.

Vse kaže, da so za večerjo izbrali ljubljansko restavracijo Cubo. Kaj so si tam privoščili, ni znano, glede na to, da restavracija slovi kot ena najboljših v prestolnici, pa razočarani in lačni zagotovo niso odšli od mize. Del prvega popoldneva so sicer preživeli kar v baru na strehi hotela InterContinental, kjer so nastanjeni.

In izbira lokacije je skorajda idealna. B-Bar in B-Restaurant, ki sta v 20. nadstropju hotela, s strešno teraso ponujata pogled na celotno Ljubljano, Ljubljanski grad in okoliške Alpe, tako da so obisk Slovenije začeli z Ljubljano dobesedno na dlani.

Danes jim bo še lepše

Prvi dan je bil tako očitno namenjen predvsem namestitvi in druženju. V prihodnjih dneh naj bi se program še precej zgostil. Dončić želi soigralcem pokazati tudi Slovenijo zunaj Ljubljane, v načrtu pa so med drugim aktivnosti, povezane z golfom, košarko in druženjem. Danes pa jih čaka še bolj sproščen del obiska. Lakersi naj bi se zvečer odpravili v ljubljanski lokal Nebo, kjer je predvideno druženje odprtega tipa, kar pomeni, da bi se jim teoretično lahko pridružili tudi drugi obiskovalci. Kaj bodo počeli čez dan, pa zagotovo izvemo že zelo kmalu.