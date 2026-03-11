Dončić vrača udarec: z družbenih omrežij odstranil vse skupne fotografije z Anamario

Podobno potezo je pred dnevi naredila že Goltesova. Na Dončićevem profilu so zdaj ostale predvsem fotografije, povezane z njegovo košarkarsko kariero, in tiste, na katerih je skupaj s hčerkama. Med izbrisanimi je tudi fotografija njune zaroke na Bledu.

Njun razhod tudi javno potrdil v izjavi za ameriški ESPN

»Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli na svetu. Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bili med sezono z menoj v ZDA, vendar to ni bilo mogoče, zato sem sprejel težko odločitev in prekinil zaroko,« je zapisal. Dodal je še, da je vse njegove odločitve vodila želja po tem, da bi hčerkama zagotovil srečno in stabilno življenje.

Po navedbah virov naj bi bila nekdanja partnerja trenutno tudi v sporu glede skrbništva nad hčerkama. Ameriški portal TMZ je poročal, da je Goltesova na sodišču vložila zahtevo za določitev preživnine ter povračilo stroškov odvetnikov.

Spor že med porodom druge hčerke

Po poročanju ameriških medijev naj bi že v porodnišnici prišlo do spora med Dončićem in Anamario Goltes, ker je košarkar želel ob vrnitvi v ZDA s seboj odpeljati starejšo hčerko Gabrielo. Spor naj bi se zaostril do te mere, da je Goltesova poklicala policijo, Dončić pa je bolnišnico mirno zapustil. Policija je 6. decembra opravila razgovor z Goltesovo, Dončića pa so policisti obiskali na njegovem domu. Po poročilu, ki ga je pregledal ESPN, pri tem niso zaznali nobenih znakov kaznivega dejanja ali prekrška. Dončić naj bi se še isti dan vrnil v ZDA, od takrat pa po navedbah virov svojih hčerk ni več videl.