Dončić v soboto prihaja v Ljubljano, a poglejte s kakšno lepotico se je družil (VIDEO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se v teh dneh mudi v Madridu, kamor je kot ambasador znamke Jordan Brand prišel podpret košarkarski turnir The One. Tam pa je imel kar nekaj nekaj zanimivih druženj.

Slovenski superzvezdnik tako družil tudi z znano špansko košarkarico in vplivnico Violeto Verano, ki se je z njim šla igrico asociacij.

Znamka Jordan je že več let tudi sponzor košarkarja Luke Dončića. Jordan Brand The One je globalni košarkarski turnir v igri ena na ena, ki ga organizira Jordan Brand, znamka pod okriljem Nikeja, zgrajena na zapuščini Michaela Jordana. Gre za tekmovanje za mlade košarkarje in košarkarice. Po uradni strani Nikeja je turnir namenjen igralcem, starim od 14 do 18 let, poteka pa z regionalnimi kvalifikacijami v več kot 20 mestih po svetu. Najboljši se nato uvrstijo v svetovni finale; leta 2026 bo ta v Šanghaju. Zmagovalca v fantovski in dekliški konkurenci dobita naziv The One in postaneta uradna ambasadorja Jordan Branda.

Lepotica mu je torej povedala besedo, Luka pa ji je odgovoril s prvo besedo, ki mu je ob tem prišla na pamet. Posebej zanimiv je bil Dončićev odgovor, ko je Violeta omenila priimek Jokić. »Konj!« je bil hiter Dončićev odgovor, ki je nasmejal vse.

Violeto Verano in Luka Dončić. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Dončić v soboto prihaja v Ljubljano

No, sicer pa Luko v soboto pričakujejo v Ljubljani. »Ekskluzivni dogodek. En dan. Ena priložnost, da postaneš del nečesa posebnega. Dogodek za prave košarkarske navdušence, poln nepozabnih trenutkov in edinstvenih doživetij. Da bo izkušnja res nepozabna, bo z vami tudi Luka Dončić,« so tako zapisali pri trgovini Airdom, ki bo 20. junija gostila slovenskega asa na posebnem dogodku.