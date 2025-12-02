Dončićeva Anamaria tik pred porodom prosi za pomoč (FOTO)

Anamaria Goltes in njen izbranec Luka Dončić že nestrpno odštevata trenutke, ko bosta v svoj dom sprejela novega družinskega člana. Že pred nekaj tedni je Anamaria na družabnem omrežju objavila fotografijo polne torbe, pripravljene, da jo odnese s seboj v porodnišnico, a veseli trenutek, kot kaže še ni prišel. Anamaria je namreč zdaj svoje sledilce, oziroma bolje rečeno sledilke, spraševala za mnenja glede tandemskega dojenja. Očitno še vedno doji svojo prvorojenko Gabrielo, ki je ravno v nedeljo dopolnila dve leti, ko se ji bo pridružil še bratec ali sestrica, pa bo treba najti prostor tudi zanj ali zanjo.

Dojenje v tandemu je namreč prav to – sočasno dojenje malčka in dojenčka, praksa pa je že nekaj časa izredno priljubljena tudi med našimi mamami. Ena tistih, ki je o tovrstnem hranjenju otrok tudi javno spregovorila, je Maja Prašnikar, žena našega manekena Alena Kobilice, ki je pred časom dejala, da njen sin Val, ki je takrat dopolnil dve leti, v dojenju neizmerno uživa, sama pa ga v nasprotno ne misli siliti. »Dokler se sam ne odstavi, bo tako ostalo še naprej,« je dejala Prašnikarjeva, ki je pojasnila, da najprej podoji mlajšo Inti Auroro, nato pa se ji pridruži še starejši brat. In tako je tudi prav, pritrjujejo strokovnjaki.

»Pri tandemskem dojenju je zelo pomembno, da ima prednost pri dojenju novorojenček – on se podoji prvi in tako dobi zanj zelo pomemben kolostrum, potem se doji še starejši otrok. Kolostrum deluje blago odvajalno in njegove učinke lahko opazimo tudi pri starejšem otroku. Zaradi vpliva na motorični razvoj je smiselno, da se novorojenček doji na obeh dojkah. Nekatere mame se odločijo za dojenje obeh otrok istočasno, nekatere ne – odvisno tudi od tega, koliko se starejši otrok še doji. Če starejši otrok izkazuje povečano potrebo po dojenju, mora mama še bolj pozorno spremljati pleničke novorojenčka in njegovo napredovanje v razvoju,« lahko preberemo na spletni strani, namenjeni nosečim in doječim ženskam.