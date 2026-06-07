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Dora Plestenjak navdušila sina Jana: »Pri teh letih me še vedno preseneča« (FOTO)

Njegova mama je želela na prav poseben način sodelovati pri enem največjih koncertov njegove kariere.
Jan Plestenjak je navdušil občinstvo v Križankah. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad

Jan Plestenjak je navdušil občinstvo v Križankah. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad

Janova mama ima že 92 let. FOTO: Osebni arhiv

Janova mama ima že 92 let. FOTO: Osebni arhiv

Križanke so pokale po šivih. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad

Križanke so pokale po šivih. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad

Petra Kalan je v zaodrju Križank posnela poseben Šokkast z Janom Plestenjakom. FOTO: Dejan Javornik 

Petra Kalan je v zaodrju Križank posnela poseben Šokkast z Janom Plestenjakom. FOTO: Dejan Javornik 

Na rdeči preprogi Slovenskih novic se je pred koncertom zvrstilo veliko obiskovalcev. FOTO: Dejan Javornik 

Na rdeči preprogi Slovenskih novic se je pred koncertom zvrstilo veliko obiskovalcev. FOTO: Dejan Javornik 

Jan Plestenjak je navdušil občinstvo v Križankah. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad
Janova mama ima že 92 let. FOTO: Osebni arhiv
Križanke so pokale po šivih. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad
Petra Kalan je v zaodrju Križank posnela poseben Šokkast z Janom Plestenjakom. FOTO: Dejan Javornik 
Na rdeči preprogi Slovenskih novic se je pred koncertom zvrstilo veliko obiskovalcev. FOTO: Dejan Javornik 
Kaja Grozina
 7. 6. 2026 | 13:36
 7. 6. 2026 | 14:14
2:08
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Med številnimi čustvenimi trenutki, ki so zaznamovali sobotni koncert Jana Plestenjaka v razprodanih Križankah, je občinstvo še posebej ganila zgodba o njegovi mami Dori Plestenjak. Glasbenik je namreč razkril, da si je njegova 92-letna mama koncert zelo želela obiskati, a ji leta tega žal niso dopuščala. Kljub temu je želela biti del večera. 

Janova mama ima že 92 let. FOTO: Osebni arhiv
Janova mama ima že 92 let. FOTO: Osebni arhiv

»Zadnjič mi je rekla, da je želela za ta koncert najeti dron, ki bi nad obiskovalce spustil cvetne liste vrtnic. Potem pa je ugotovila, da za to potrebuje dovoljenje in da ideje ne bo mogla izpeljati,« je povedal z nasmehom. Njegove besede so požele topel odziv občinstva, saj je zgodba razkrila prav tisto, kar mnogi pri Dori Plestenjak občudujejo že vrsto let – njeno živahnost, ustvarjalnost in življenjsko energijo. »Kljub temu da tega ni mogla izpeljati, se mi zdi fantastično, da ima takšne ideje in to pri njej zelo cenim,« je dejal. 

Križanke so pokale po šivih. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad
Križanke so pokale po šivih. FOTO: Gašper Vrabel, Toni Konrad

Za Jana je bil to eden najbolj osebnih trenutkov večera. Njegova mama je namreč pomembno zaznamovala njegovo življenje in ustvarjalno pot. Prav zato ji je namenil posebno glasbeno posvetilo. Pesem z naslovom Tebe imam, ki jo sicer izvaja v duetu z Nino Pušlar, je tokrat zapel skupaj z Moniko Avsenik. Takšni trenutki so koncertu dali posebno težo. Poleg velikih uspešnic, ki jih je prepevalo večtisočglavo občinstvo, so večer zaznamovale tudi osebne zgodbe, spomini in ljudje, ki so pomembno oblikovali njegovo življenje.

Petra Kalan je v zaodrju Križank posnela poseben Šokkast z Janom Plestenjakom. FOTO: Dejan Javornik 
Petra Kalan je v zaodrju Križank posnela poseben Šokkast z Janom Plestenjakom. FOTO: Dejan Javornik 

Jan je spregovoril tudi v ekskluzivnem Šokkastu Slovenskih novic, ki ga je v zaodrju Križank posnela Petra Kalan. Poleg njega so svoje vtise delili še Monika Avsenik, Luka Jezeršek, Tomaž Mihelič, Coto, Iztok Gartner, Rok Lunaček in Anže Langus Petrovič

Na rdeči preprogi Slovenskih novic se je pred koncertom zvrstilo veliko obiskovalcev. FOTO: Dejan Javornik 
Na rdeči preprogi Slovenskih novic se je pred koncertom zvrstilo veliko obiskovalcev. FOTO: Dejan Javornik 

Več si lahko preberete v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

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