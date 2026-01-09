Doseg je v Sloveniji premajhen, še ena naša vplivnica odhaja v šov Sanjski moški Hrvaške (FOTO)

Nuša Šebjanič je slovenski publiki postala znana kot udeleženka resničnostnega šova Kmetija na POP TV leta 2024. Bila je ena najmlajših tekmovalk v tisti sezoni šova, med snemanjem pa je največ pozornosti pritegnila zaradi romantične povezave s sotekmovalcem Timom Novakom, čeprav je imel Tim zunaj šova že partnerko. Po nastopu v šovu je o svojem doživljanju dogajanja in romanci veliko govorila v medijih.

V oddaji je razkrila tudi svoje osebne življenjske izkušnje, vključno s težavami v otroštvu, kar je sprožilo kar nekaj zanimanja o njenem življenjskem ozadju. Sedaj se pred kamere odpravlja ponovno, tokrat na Hrvaško – kar je zadnja leta postala že prava moda med slovenskimi vplivnicami. Razlog za to je gotovo ta, da je pri nas zadnja leta scena tovrstnih oddaj nekoliko zamrla, tako po kvantiteti kot tudi kvaliteti, mlada dekleta pa na hrvaškem trgu vidijo veliko več potenciala za prepoznavnost in nabiranje sledilcev.

Nuša Šebjanič gre na Hrvaško. FOTO: Pop Tv

Kateri od dveh sanjskih moških bo bolj pritegnil njeno pozornost – šarmantni Karlo ali samozavestni Petar? Bo tudi ona lahko navdušila njiju?Odgovore bomo dobili že kmalu, nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške, ki se bo odvijala na Kreti, namreč na splet prihaja že 26. januarja.