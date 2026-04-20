BREZ ETIKE, POGUMA IN SRCA NI PRAVEGA ODVETNIKA

Dr. Peter Čeferin: Smeh na sodišču (FOTO)

Že šestdeset let neprekinjeno opravlja odvetniški poklic.
Za Petra Čeferina je najpomembnejša družina, na svoje otroke je neizmerno ponosen. Kot je povedal, z Rokom, predsednikom ustavnega sodišča, razpravljata o ustavnem pravu, z Aleksandrom, sicer predsednikom Evropske nogometne zveze, o kazenskem, s Petro pa o filozofiji in umetnosti. FOTO: Mediaspeed

Predstavitve so se udeležili tudi številni znani Slovenci. FOTO: Matej Družnik

S parterico Rijo Čič FOTO: Mediaspeed

Prireditev je vodila Betka Šuhel Mikolič. FOTO: Mediaspeed

Igralec Bojan Emeršič in velemojster harmonike Marko Hatlak sta obogatila prireditev. FOTO: Mediaspeed

Tanja Jaklič
 20. 4. 2026 | 07:25
5:56
Pisateljevanje je za odvetnika dr. Petra ­Čeferina prostočasna dejavnost, toda njegov knjižni opus presega okvire navadnega hobija: njegova najnovejša knjiga Smeh na sodišču je že trinajsta po vrsti.­ To je bil tudi povod za petkovo druženje v Ljubljani, kjer so se avtorju poklonili dolgoletni znanci in sopotniki – ne le kolegi iz pravniškega okolja, temveč tudi številni drugi znani Slovenci. Posebno mesto so imeli njegovi otroci, Petra, Aleksander in Rok z družinami. Kdor pozna pisatelja Čeferina, ve za njegove zbirke kratkih zgodb (Moje odvetniško življenje, Valat, Moje zgodbe ...), kriminalni roman Sodni dnevi (v soavtorstvu z Vasjo Jagrom) ter strokovne knjige o zgodovini odvetništva, da o dveh gledaliških satirah ne govorimo (obe sta bili uprizorjeni na odru MGL). Njegovo biografijo Nespodobni odvetnik je pred leti napisal Tadej Golob.

Smeh na sodišču zaokroža njegov opus kratkih zgodb iz sodnega kolesja, ki so se dogodile v šestdesetih letih, kolikor časa neprekinjeno opravlja odvetniški poklic. Da, neprekinjeno. Kot pove že naslov, je pisatelj odvetnik izbral predvsem zabavne dogodke, žalostnih in dolgočasnih zgodb je že tako preveč, je povedal na predstavitvi. Vsi dogodki, ki jih opisuje v knjigi, so resnični, pri večini je bil sam navzoč, glavni junaki so seveda stranke, odvetniki, sodniki in tožilci, prav vse zgodbe je z novimi ilustracijami za knjigo opremil akademski slikar Izar Lunaček.

Poklon številnih znanih Slovencev

Predstavitve knjige so se v petek v prostorih Vivo na Dunajski cesti v Ljubljani udeležili številni znani Slovenci, predvsem pa poleg družine Čeferinovi dobri znanci in prijatelji, od Milana Kučana, Zorana Jankovića, Darija Južne, Janeza Škrabca do Joca Pečečnika in številnih drugih. Čeferin je poseben pozdrav namenil zagovornikom kosovskih rudarjev v odmevnem procesu leta 1988, v četverici so bili poleg njega odvetniki Jože Hribernik, Andrej Razdrih in Miha Kozinc.

Diploma ni dovolj

O zadnjih šestih, pravzaprav osmih deset­letjih Čeferinove življenjske poti (junija bo dopolnil 88 let) smo slišali veliko. Vse se je začelo januarja 1967 v Trebnjem, saj je iskal kraj, v katerem ne bi bilo nobenega odvetnika. »Najel sem sobo v gostilni Opara in bil edini zaposleni.« Leta 1993 je s sinovi ustanovil odvetniško družbo, v kateri je danes poleg administracije zaposlenih enaindvajset odvetnikov, zraven pa še odvetniški kandidati in pripravniki. »Ponosen sem, da naši nekdanji odvetnice in odvetniki zasedajo pomembne položaje doma in v tujini.« Pri delu je Čeferin ugotovil, da za odvetnika ni dovolj, da diplomira na pravni fakulteti, temveč mora imeti tudi življenjske izkušnje, biti razgledan, neodvisen od vsakega zunanjega vpliva, spoštovati mora poklicno etiko. »Mora imeti poklicni in državljanski pogum, mora imeti rad ljudi in biti dober človek.«

Več let je starosta slovenskih odvetnikov posvetil tudi proučevanju odvetniške zgodovine in na vseh predavanjih rad argumentirano pove, da je bila avstro-ogrska monarhija pravna država, tako imenovana kranjska odvetniška zbornica pa najnaprednejša odvetniška organizacija v zgodovini slovenskega odvetništva.

Spregovoril je tudi o mladosti, ko je bil, kot pravi in kot vemo iz njegovih knjig, problematičen mladenič. Njegov oče ni več vedel, kaj naj naredi z njim, zato se je obrnil na svojega sošolca, generala jugoslovanske armade: »A imate pri vas kakšen kazenski bataljon ali kaj podobnega?« Danes pravi, da so mu tudi ta mladostna druženja z ljudmi z dna družbe koristila pri opravljanju odvetniškega poklica, saj je razumel ali vsaj poskušal »razumeti vsakega nesrečnika, ki je prišel v mojo pisarno«.

Odvetniku je bila kršena svoboda izražanja

Nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič, ki je h knjigi prispeval predgovor, je med drugim izpostavil, da se je Čeferin vedno temeljito pripravil na obrambo in za pomoč poiskal najboljše strokovnjake. Obrambe se je loteval analitično ter z veliko iznajdljivosti in domiselnosti. Neuspeh je doživljal kot lastni poraz, ne le kot poraz klienta. Pri tem je spomnil še na primer, v katerem je zastopal obtoženca v zadevi trojnega umora v Istri, ko je hotel doseči dopolnitev izvedeniških mnenj, a ga je sodišče namesto tega obsodilo zaradi žalitve sodišča, ker da je neupravičeno povzdignil glas. Stvar je pristala na ustavnem sodišču, kjer je bila zavrnjena, Evropsko sodišče za človekove pravice pa je nato odločilo, da mu je bila kot zagovorniku kršena svoboda izražanja. To veliko pove o njegovem pogumu in vztrajnosti, je izpostavil Ribičič. STA

Skupaj jih je že 23

Toda za Petra Čeferina je najpomembnejša družina, ožja in širša, ki se je v zadnjem času povečala za dve pravnukinji in pravnuka, tako da jih je zdaj skupaj že 23. Z Rokom razpravljata o ustavnem pravu, z Aleksandrom o kazenskem, s Petro pa o filozofiji in umetnosti. Z dolgoletno partnerico Rijo skupaj rešujeta praktična vprašanja vsakdanjega življenja, uživata v kulturno-umetniških prireditvah, kulinariki in rekreaciji.

Za konec večera, ki ga je z nagovorom uvedel profesor ustavnega prava dr. Ciril Ribičič, z glasbo in besedili iz knjige pa sta ga dopolnjevala harmonikar Marko Hatlak in dramski igralec Bojan Emeršič, smo slišali eno od anekdot iz knjige – kratko, duhovito in hkrati pomenljivo slovensko zgodbo. »Zapuščinski postopek se je vlekel neznosno dolgo. Stranka je prišla k svojemu odvetniku in takole izrazila svoj protest: Mati je že sedem let mrtva, mi pa še vedno nimamo nič od tega!« Ni dvoma, da Čeferin tudi po šestih desetletjih poklica ohranja človeški pogled na pravo in da tudi v zapletenih življenjskih trenutkih najde prostor za humor.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
09:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA PROMETNA NESREČA

Na Hrvaškem voznik (20) silovito trčil v avtomobil slovenske družine, z otrokom (2) je hudo

V slovenskem vozilu se je poškodovala celotna družina.
20. 4. 2026 | 09:05
08:55
Šport  |  Odmevi
NBA

To so kandidati za MVP v ligi NBA v tej sezoni: med izbranimi ni Luke Dončića!

Ljubljančan, ki je to sezono do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta liga NBA in združenje BPA upoštevala kot "olajševalni okoliščini".
20. 4. 2026 | 08:55
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
V JESENIŠKI BOLNIŠNICI

Pred operacijo zanemarili ključni podatek?! Klara trdi, da ji ne bi bilo treba prestati toliko trpljenja

V jeseniški bolnišnici očitke na svoj račun ves čas zavračajo.
Aleksander Brudar20. 4. 2026 | 08:45
08:32
Bulvar  |  Domači trači
NAJLEPŠI TRENUTKI

Sanjski Gregor Čeglaj je postal očka (FOTO)

Čeprav sta še pred dobrima dvema tednoma napovedovala, da njun »največji blagoslov« prihaja čez približno mesec dni, ju je mali čudež očitno malce prehitel.
20. 4. 2026 | 08:32
08:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
