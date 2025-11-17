Dragoceni nasveti Rebeke in Gorke: Kako preživeti v divjini (FOTO)

Galerija
Sprva smo mislili, da bo tečaj preživetja, ki ga je vodila izurjena ljubiteljica življenja med drevesi in zvermi - Branka oziroma Rebeka Dremelj zahteven, a se je na srečo vseh zbranih na prizorišču nenadoma pojavila razvajena Viktorija alias Gorka Berden.
Ta je pod elegantnim rdečim klobučkom dobila pomembno lekcijo o tem, kakšna je razlika med hotelom s petimi in tistim z tisočerimi zvezdicami. Iz varne razdalje so se njunim prizorom nasmihale celo srne, iz krošenj okoliških smrek pa se je zaslišalo hihitanje veveric.
Bila je to odlična in domiselna uvertura v začetek slovenske turneje, na katero se v teh dneh podajata igralki težko pričakovane hudomušne predstave. Pod njo se podpisuje scenaristka Tina Gorenjak, ki se je tako kot preostali navzoči tečajniki lahko prepričala, da sta Rebeka in Gorka idealen tandem za zagotavljanje dobre volje.
Preverili smo še pri osrednjih akterkah, kako suveren je njun preživetveni nagon. »Morda za ne prvi pogled zazdi, da sta nama producenta Dani Strehar in Ranko Babić iz Popup Teatra dodelila vlogo glede na izkušnje, a se je na koncu izkazalo, da imava tudi v zasebnem življenju nemalo skupnega z glavnima likoma. Že to, da jaz obožujem nekonvencionalne podvige in bi se zlahka znašla brez šminke in s sekiro v roki nekje daleč od civilizacije. Nasploh sem bolj pustolovske narave in obožujem nevsakdanje izzive. Prepričana sem, da bi lahko živela, ne zgolj preživela v divjini,« nam je zaupala Rebeka.
Precej drugačen je pogled na tovrstne okoliščine pri Gorki, saj se bi težje ločila od udobja domačega doma. »Sproščujoči sprehod skozi urejeno gozdno stezico, bo povsem dovolj za moj avanturistični navdih. Če bi bila primorana, bi že zdržala, a resnično nimam neke pretirane želje, da bi si delila prenočišče z volkovi in medvedi. Mojo Viktorijo zato čaka velikanski zalogaj, da bo zmogla iti čez strahove in sama sreča, da je Branka tako neustrašna. Prav ta najin konflikt bo na površje izvabil komične situacije, ki ne bodo le risale nasmehe na obraze gledalk in gledalcev, ampak bodo koga tudi kaj koristnega naučile,« izvemo iz prve roke in se že neizmerno veselimo, da nam Šminka in sekirca polepšata prihajajoče mesece.