NOVA PREDSTAVA

Dragoceni nasveti Rebeke in Gorke: Kako preživeti v divjini (FOTO)

Znašli smo se sredi gozda, kamor sta nas zvabili glavni protagonistki komedije Šminka in sekirca.
Dani Strehar, Tina Gorenjak, Rebeka Dremelj, Gorka Berden in Ranko Babić FOTO: Anže Krže
Dani Strehar, Tina Gorenjak, Rebeka Dremelj, Gorka Berden in Ranko Babić FOTO: Anže Krže
A. K.
 17. 11. 2025 | 14:36
 17. 11. 2025 | 14:36
A+A-

Sprva smo mislili, da bo tečaj preživetja, ki ga je vodila izurjena ljubiteljica življenja med drevesi in zvermi - Branka oziroma Rebeka Dremelj zahteven, a se je na srečo vseh zbranih na prizorišču nenadoma pojavila razvajena Viktorija alias Gorka Berden.

Ta je pod elegantnim rdečim klobučkom dobila pomembno lekcijo o tem, kakšna je razlika med hotelom s petimi in tistim z tisočerimi zvezdicami. Iz varne razdalje so se njunim prizorom nasmihale celo srne, iz krošenj okoliških smrek pa se je zaslišalo hihitanje veveric.

Bila je to odlična in domiselna uvertura v začetek slovenske turneje, na katero se v teh dneh podajata igralki težko pričakovane hudomušne predstave. Pod njo se podpisuje scenaristka Tina Gorenjak, ki se je tako kot preostali navzoči tečajniki lahko prepričala, da sta Rebeka in Gorka idealen tandem za zagotavljanje dobre volje.

Gostitelji z županom občine Škofljica gospodom Primožem Cimermanom na čelu, so poskrbeli tudi za naše brbončice. FOTO: Anže Krže
Gostitelji z županom občine Škofljica gospodom Primožem Cimermanom na čelu, so poskrbeli tudi za naše brbončice. FOTO: Anže Krže
Ostalo pa ni le pri besedah in popoldanskem treningu smejalnih mišic. Gostitelji z županom občine Škofljica gospodom Primožem Cimermanom na čelu, so poskrbeli tudi za naše brbončice. Iz kotla je omamno zadišal pasulj, zraven se je v zapečenem ovoju muzal kralj jeseni kostanj, točil se je zeliščni čaj in tudi borovnice so šle v slast. Še prej pa je vsak slušatelj učne ure o preživetju izven mestnih ulic, ob pravilno rešenem vprašalniku dobil za popotnico sok in sendvič. Nepogrešljiva spremljevalca šolskih izletov sta obudila nostalgijo na otroštvo, zvezdi prihajajoče komedije pa sta nas prijazno povabili na premiero, ki bo 1.decembra v ljubljanski Festivalni dvorani.

Preverili smo še pri osrednjih akterkah, kako suveren je njun preživetveni nagon. »Morda za ne prvi pogled zazdi, da sta nama producenta Dani Strehar in Ranko Babić iz Popup Teatra dodelila vlogo glede na izkušnje, a se je na koncu izkazalo, da imava tudi v zasebnem življenju nemalo skupnega z glavnima likoma. Že to, da jaz obožujem nekonvencionalne podvige in bi se zlahka znašla brez šminke in s sekiro v roki nekje daleč od civilizacije. Nasploh sem bolj pustolovske narave in obožujem nevsakdanje izzive. Prepričana sem, da bi lahko živela, ne zgolj preživela v divjini,« nam je zaupala Rebeka.

Precej drugačen je pogled na tovrstne okoliščine pri Gorki, saj se bi težje ločila od udobja domačega doma. »Sproščujoči sprehod skozi urejeno gozdno stezico, bo povsem dovolj za moj avanturistični navdih. Če bi bila primorana, bi že zdržala, a resnično nimam neke pretirane želje, da bi si delila prenočišče z volkovi in medvedi. Mojo Viktorijo zato čaka velikanski zalogaj, da bo zmogla iti čez strahove in sama sreča, da je Branka tako neustrašna. Prav ta najin konflikt bo na površje izvabil komične situacije, ki ne bodo le risale nasmehe na obraze gledalk in gledalcev, ampak bodo koga tudi kaj koristnega naučile,« izvemo iz prve roke in se že neizmerno veselimo, da nam Šminka in sekirca polepšata prihajajoče mesece.

Dani Strehar, Tina Gorenjak, Rebeka Dremelj, Gorka Berden in Ranko Babić FOTO: Anže Krže
Dani Strehar, Tina Gorenjak, Rebeka Dremelj, Gorka Berden in Ranko Babić FOTO: Anže Krže

Rebeka obožuje nekonvencionalne podvige. FOTO: Anže Krže
Rebeka obožuje nekonvencionalne podvige. FOTO: Anže Krže

