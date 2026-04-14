Drama med tekmovalkama na Kmetiji, posredovati so morali ostali udeleženci: »Sp**** stran takoj! Si prizadeta?!« (VIDEO)

Na posestvu resničnostnega šova Kmetija je prišlo do ostrega konflikta med Emo in Aleksandro, potem ko je Ema na skrivaj vzela Aleksandrino Pratiko in zapiske.

V času, ko je Ema opravljala vlogo dekle in se kot prva dvobojevalka pripravljala na morebitni dvoboj, je Aleksandri odvzela Pratiko, eno izmed dveh, ki sta bili na posestvu – ena je bila shranjena v hlevu, druga pa v hiši. Aleksandra je izginotje opazila, ko je želela v zapiskih preveriti informacije glede tedenske naloge. Najprej je o izginotju povprašala Jana, nato pa Emo, ki je zanikala, da ima pri sebi obe Pratiki. Po Aleksandrini oceni je njen odziv vzbujal dvom, saj je odgovarjala neprepričljivo in se izogibala jasnemu odgovoru.

Začetni pogovor med tekmovalkama je bil miren, vendar se je hitro zaostril. Dogovorili sta se, da bo Ema posodila svojo Pratiko, a do tega ni prišlo. Aleksandra se je zato sama odpravila proti hlevu, kjer je poskušala priti do zapiskov, tam pa je prepir eskaliral v izmenjavo ostrih besed, pri čemer je Ema izrazila veliko mero razburjenosti in nezadovoljstva zaradi Aleksandrine vztrajnosti.

Ker Aleksandra Pratike ni dobila, je vztrajala in čakala, nato pa se je zvečer odločila, da jo sama poišče v hlevu. Pri tem jo je Ema zalotila in burno reagirala z besedami »Aleksandra, sp**** stran takoj! Si prizadeta?« Zaradi stopnjevanja situacije so morali posredovati tudi ostali udeleženci, med njimi glava družine Dejan ter sotekmovalca Juš in Jan, ki so skušali razmere umiriti. Dogodek je močno zaznamoval odnose na posestvu in dodatno zaostril napetosti med tekmovalci, spor med Emo Dragišić in Aleksandro April pa se po posredovanju ni v celoti umiril.