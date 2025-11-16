Drama na koncertu Senidah, morali so prekiniti koncert (VIDEO)

Na nastopu Senide Hajdarpašić - Senidah v enem od zagrebških klubov se je zgodil nepričakovan in zelo dramatičen trenutek. Med koncertom je na oder nenadoma pritekla hrvaška pevka Stela Rade in prekinila nastop.

V prvih vrstah je namreč stala Stelina mama Lidija Rade, ki ji je nenadoma postalo slabo. Stela je, vidno prestrašena, poskušala poklicati pomoč in zato stekla na oder.

A sprva je v dvorani nastal pravi kaos. Varnostniki so mislili, da gre za oboževalko, ki skuša priti do Senide, zato so proti Steli stekli povsem rutinsko, da bi jo odstranili z odra. Šele nato je postalo jasno, da gre za nujen primer.

Brez oklevanja prekinila nastop

Ko je zaznala, da se nekaj dogaja, je Senidah takoj prekinila pesem in varnostnike usmerila proti Lidiji: »Poslušajte me tam spodaj. Preverite takoj,« je pozvala osebje in ženici rekla, naj popije malo vode, poroča Informer.

Publika je osuplo opazovala dogajanje, osebje kluba pa je hitro steklo do ženske v prvi vrsti. Tudi Stela se je nato z odra vrnila k mami.

Ko so stanje umirili, se je Senidah zahvalila občinstvu za razumevanje in nadaljevala koncert. Stela pa se je pozneje oglasila še na Instagramu, kjer je objavila videoposnetek z mamo in zapisala ganljive besede: »Rada te imam, mama Lidija. Čaka naju še marsikaj.«

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):