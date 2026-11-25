Prvo individualno tehtanje v oddaji Življenje na tehtnici je prineslo slovo Anje, ki je po glasovanju sotekmovalcev morala zapustiti šov. Najboljši rezultat je dosegla Stanka, vendar je njeno veselje zasenčilo dogajanje v hiši. Po izločitvi je namreč prišlo do novega spora z Aleksandrom, Stanka pa je zaradi očitkov o jemanju tablet želela nemudoma govoriti s trenerjem.

Anja se je poslovila, Denis težko sprejel njen odhod

Na prvem tehtanju po razpustitvi ekip sta najslabši rezultat dosegla Anja in Aleksander. Anja je izgubila 0,9 kilograma, Aleksander pa le 0,2 kilograma. Denis in Stanka sta glasovala za Anjin obstanek, Sabina in Edin pa sta podprla Aleksandra. Odločilni glas je pripadel Sari, ki je Aleksandra opisala kot svojega zaupnika in oporo. Anja je tako morala zapustiti šov, njen odhod pa je še posebej prizadel Denisa, ki je njun odnos primerjal z odnosom med bratom in sestro.

Po izločitvi je počilo

Stanka je z izgubljenimi 2,2 kilograma oziroma 2,64 odstotka telesne teže dosegla najboljši rezultat tedna. Trenerka Valerija je pohvalila njeno prizadevnost, medtem ko so nekateri sotekmovalci izrazili dvome o njenem uspehu. Po izločitvi je Aleksander pristopil do Stanke in ji jasno povedal, da z njo ne želi več komunicirati. »Pusti me, prosim, pri miru,« ji je dejal. Stanka mu ni ostala dolžna in ga je med drugim obtožila manipuliranja.

Razkrila, katere tablete jemlje

Ob koncu oddaje je prišlo še do enega nepričakovanega zapleta. Stanka je želela nemudoma govoriti s trenerjem, saj je po lastnih besedah slišala Anjo, Denisa in Aleksandra govoriti o zdravilih, ki jih jemlje. »Mene obsojajo, da jemljem tablete. Da hujšam,« je povedala. Razkrila je, da jemlje zdravilo Rybelsus, ki ji ga je zdravnica predpisala zaradi sladkorne bolezni.

»In zdaj me oni obsojajo, da jaz to zato jemljem, da hujšam. Jaz ne morem tako biti več,« je dejala in odločno dodala: »Zdaj mene takole ne bodo obsojali. Zaradi bolezni.« Odziva trenerja na njene navedbe gledalci niso videli, zato je vprašanje, kako se bo razpletla zgodba ...