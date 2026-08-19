Drama pri Sanji Grohar: med tuširanjem so se zrušila steklena vrata, sin se je poškodoval (FOTO)

Sanja Grohar je s sledilci delila neprijeten dogodek, ki se je zgodil v domači kopalnici in bi se lahko končal precej huje. Medtem ko se je njen mož Matej tuširal, sta v kopalnico prišla njuna sinova Valentin in Nicolai, v tistem trenutku pa so se steklena vrata tuš kabine nenadoma zrušila in razletela po prostoru. »Ko se je M tuširal, sta V & N prišla v kopalnico in so se vrata zrušila. Steklo je letelo po vseh treh,« je Groharjeva zapisala ob fotografiji, na kateri je videti kopalnico, polno drobcev razbitega stekla.

Kljub prizoru, ki je družino zagotovo pošteno prestrašil, so jo na srečo odnesli brez hujših poškodb. »Edino Nicolaia je opraskalo po vratu. M & V sta bila ok,« je še pojasnila. Ob fotografiji je pokazala tudi manjšo poškodbo na sinovem vratu, ki so mu jo oskrbeli. Glede na količino stekla, ki je po nesreči ostalo raztreseno po kabini in kopalnici, se je vse skupaj končalo z veliko mero sreče. Še posebej zato, ker so bili v neposredni bližini razbitega stekla kar trije člani družine.

Steklo se je razletelo po tleh. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Za nekdanjo miss Slovenije, pevko in spletno ustvarjalko je sicer zadnje obdobje precej naporno tudi zaradi njenega zdravja. Pred kratkim je razkrila, da je morala poiskati zdravniško pomoč in pristala v bolnišnici. Poleg že znane celiakije in intolerance na laktozo so ji težave povzročale še želodčne tegobe oziroma gastritis.