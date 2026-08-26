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NA NACIONALNI TELEVIZIJI

Drama v avli RTV-ja: takole se je šopiril Jani (VIDEO)

Takšnega obiska niso pričakovali.
V avli se je šopiril Jani. FOTO: Voranc Vogel
V avli se je šopiril Jani. FOTO: Voranc Vogel
P. K.
 26. 8. 2026 | 16:06
1:48
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Na recepciji RTV Slovenija so te dni dobili obiskovalca, kakršnega zagotovo nimajo vsak dan. Na obisk je namreč prišel pav Jani s kmetije Cetin, kjer svojih pernatih prijateljev očitno ne puščajo le doma, ampak jih radi vzamejo tudi na kakšen prav poseben izlet. Tokrat jo je Jani mahnil kar na nacionalno televizijo in že ob prihodu pokazal, da zna poskrbeti za pravi nastop. »Sva šla na RTV, pa je že kar na recepciji dal rep gor,« so zapisali ob posnetku, na katerem se Jani samozavestno šopiri v avli. Če je kdo pričakoval zadržanega gosta, se je očitno uštel. Pav je namreč takoj pokazal svoje razkošno perje in poskrbel, da so bili pogledi obiskovalcev in zaposlenih uprti vanj.

Pred RTV še postanek v legendarnem lokalu

Pred obiskom televizije sta se Jani in njegov spremljevalec ustavila še v lokalu nasproti RTV Slovenija, ki je bil nekoč znan po druženju številnih obrazov slovenske medijske scene. Ob fotografiji so hudomušno zapisali, da je bil lokal nekoč »v zlatih časih prepoln znanih obrazov naše medijske scene in valilnice kritične misli za šankom«, tokrat pa jih je pričakal precej bolj prazen prizor. Dodali so še, da Jani »ne more verjeti svojim očem«, saj naj bi po pripovedovanju pričakoval povsem drugačen utrip.

Njihov zapis je bil seveda podan v šaljivem tonu, toda obisk je zaradi nenavadnega gosta hitro postal nekaj povsem drugega kot običajen postanek v mestu. Jani se očitno tudi v urbanem okolju znajde brez večjih težav. In če sodimo po njegovem nastopu na recepciji, mu pozornost pred kamerami nikakor ni tuja.

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