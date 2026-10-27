Drama v Masterchefu: ukradel mu je glazuro, sodniki izločili kar oba (VIDEO)

V priljubljeni kuharski oddaji MasterChef Slovenija je prišlo do neprijetnega zapleta, ki je močno presenetil tekmovalce, še posebej Jureta Brumna, ki je zaradi napake sotekmovalca ostal brez možnosti za osvojitev imunitete. Tekmovalci so se tokrat potegovali za zadnjo značko imunitete, pot do nje pa je bila vse prej kot preprosta. Sodniki so jim namreč pripravili izjemno zahteven slaščičarski izziv, pri katerem so morali poustvariti sladico po receptu priznane slaščičarke Urške Pikec. Med pripravo je zavladala precejšnja napetost, saj je vsaka podrobnost odločala o končnem uspehu. Največji zaplet pa se je zgodil zaradi preliva oziroma glazure, ki jo je Ian Polak Rožac pomotoma vzel iz hladilnika. Šele pozneje je ugotovil, da njegova glazura še vedno stoji na svojem mestu, sam pa je uporabil Juretovo. Pred vsemi je priznal napako in zatrdil, da česa takšnega nikoli ne bi storil namenoma. Juretu se je iskreno opravičil ter pojasnil, da je v naglici zagrabil napačno posodo. Jure mu napake sicer ni zameril, vendar se mu je zdelo nenavadno, saj sta imela popolnoma različni posodi, ki sta bili celo na različnih policah hladilnika. Toda pravi šok je šele sledil, ko sta izvedela, kakšno odločitev so sprejeli sodniki. Se je pa Ian iz dogodka že pošalil na svojem Instagramu.

Zaradi Ianove napake kaznovali tudi Jureta

Sodniki so namreč odločili, da ne bodo poskusili nobene od njunih sladic, saj ju tekmovalca nista v celoti pripravila sama. To je pomenilo, da sta oba izgubila možnost za osvojitev zadnje značke imunitete, čeprav Jure pri zamenjavi glazure ni sodeloval. Njegovo presenečenje je bilo zato še toliko večje, saj je posledice nosil zaradi napake, ki je ni zagrešil. Ian je vztrajal, da je šlo za nenamerno zamenjavo, in se sotekmovalcu opravičil pred vsemi. Kljub temu sodniki svoje odločitve niso spremenili in sta oba ostala brez ocene svojih sladic. Neprijetni zaplet je tako zaznamoval enega najpomembnejših izzivov pred nadaljevanjem tekmovanja. Med preostalimi tekmovalci se je najbolje odrezala Anna Masieievska, ki je pripravila izjemno lepo in okusno sladico. S svojim znanjem, natančnostjo in izvedbo je navdušila sodnike ter si zasluženo priborila zadnjo značko imunitete. Medtem ko je Anna slavila pomembno zmago, sta se Ian in Jure morala sprijazniti z razočaranjem, ki ga je povzročila ena sama napačno izbrana posoda. Za Jureta je bil razplet še posebej grenak, saj ga je možnost za zmago stala napaka nekoga drugega.