Drama v slovenskem šovu! »Prišel je pijan kot kanta« (VIDEO)

Če je kdo upal, da se bo med Anjo in Denisom iz šova Poroka na prvi pogled le nekaj premaknilo, je zdaj jasno, da se eksperiment počasi končuje z razočaranjem. Anja je v zadnji oddaji iskreno priznala strokovnjakom, da je z možem v zadnjem obdobju komaj še našla skupni jezik.

»Rekel je, da bo doma ob treh, prišel je ob pol treh zjutraj pijan kot kanta«

»Štos je bil v tem, da je rekel, da bo ob treh prišel. Bila sem tam. Čakala do štirih, petih, šestih ... Ob 19. uri je javil, da pride ob 21. In potem ga ni bilo do pol treh zjutraj. Gotov, kanta. Ko sem mu rekla, halo, kje si bil, mi je steral vse mogoče stvari,« je Anja zaupala strokovnjakom iz oddaje.

Denis je svojo odsotnost pospremil z razlago: »Dva, tri dni me ni bilo. Imel sem osebne težave, družinske zadeve. Nisem imel časa javiti. Ko imam take resne stvari, se nikomur ne javljam. Tudi ženi ne.«

Izjava je v oddaji sprožila plaz ogorčenja in vprašanje, ali je s tem sploh mislil resno.

Tudi gledalci niso ostali ravnodušni. »Če si poročen, partner postane del tvoje družine. Prav je, da ve, kaj se dogaja. Me zanima, kako bi on odreagiral, če bi bila ona tista, ki se ne javi in prikriva stvari,« je bil eden od komentarjev.

Drugi so bili še ostrejši: »Spoštovanje in zaupanje sta osnova že za prijateljstvo, kaj šele za zakon. Tu tega ni. Naj se ne mučita in gresta vsak po svoje.«

»Katastrofa. Ni zrel za svoja leta. Važno, da so mišice in frizura. Dej, obriši si čokolino okrog ust, mulo! Če bi bila jaz na Anjinem mestu, bi ga že zdavnaj nagnala!«

Denis in Anja na poročni dan. FOTO: Sandra Ezgeta

»Prioritete so jasne«

Kljub napetostim sta Anja in Denis poskusila še enkrat. Dogovorila sta se, da bosta šla skupaj ven, Anja se je uredila, a Denis se znova ni pojavil. Razlog? K njemu je prišel prijatelj frizer, zato »ni imel časa«. »Prioritete so jasne,« je pripomnil, kar je Anjo popolnoma potrlo.

Anja je mirno, a razočarano povedala, da njun odnos »kaže popolno nekompatibilnost dveh kultur«. »V okolju, kjer ženska nima človeškega mesta, je nemogoče graditi,« je dodala.