  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POROKA NA PRVI POGLED

Drama v šovu, jokala tako Viki kot Sandi: »Blage veze nimaš, kaj pomeni ...«

Sandi povedal, da vedno najprej zadovolji sebe.
Sandi in Viki se v tej zadevi nista strinjala. FOTO: Planet Tv
Sandi in Viki se v tej zadevi nista strinjala. FOTO: Planet Tv
N. P.
 14. 10. 2025 | 21:26
 14. 10. 2025 | 21:26
3:38
A+A-

V šovu Poroka na prvi pogled je zablestela Viki – ne zaradi romance, temveč zaradi iskrenih čustev. Pred kamerami je iskreno priznala, da prvič v življenju doživlja občutek, po katerem je hrepenela od otroštva: »Da me nekdo vidi, sliši in čuti. Odraščala sem brez tega. In zdaj, po vseh teh letih, sem se končno počutila videna, slišana,« je povedala o podpori nekaterih sotekmovalcev po Sandijevi prevari. Več slednji lahko preberete tukaj.

image_alt
Med snemanjem šova seksal z drugo: Sandi priznal, da je bil pri njej večkrat, ko so ugasnile kamere!

Ganljiv trenutek je marsikomu segel do srca, a hkrati odprl nov plaz napetosti. Renata je brez ovinkarjenja pripomnila: »Te solze se mi niso zdele pristne. Spet je morala narediti dramo.«

Sandi brez posluha: »Vse sem dobil v enem paketu, ženo in pričo.«

In prav tu se pokaže največja razlika med Viki in njenim možem Sandijem. Čeprav je sprva priznal, da so ga solze ganile, je kmalu razkril svoje pravo razmišljanje: »Sem se pa že iz preteklosti naučil, da moram najprej sebe zadovoljiti, da bo meni dobro, potem bom pa druge zadovoljil,« je povedal in dodal: »Komaj sem čakal, da se končajo ti medeni tedni in da se dobiva z njeno prijateljico. Pri njej sem se počutil odlično. Pospravila je potovalko, oprala stvari, skuhala kavo – tega od Viki nisem dobil.« Da bi bila mera polna, je dodal še: »Vse sem dobil v enem paketu, ženo in pričo.«

To, da najprej zadovolji sebe, je gledalcem jasno že od prevare dalje, zdaj pa je to povedal tudi na glas. Ob tem strokovnjaki niso ostali tiho: »Sandi, popolnoma si zgrešil bistvo tega eksperimenta.«

MIRSADA (VIKTORIJA SANTINI), 44 let, Ljubljana, gostinka. FOTO: Planet Tv
MIRSADA (VIKTORIJA SANTINI), 44 let, Ljubljana, gostinka. FOTO: Planet Tv

Konec brez možnosti za popravek

Viki je bila v komunikaciji z možem jasna: »Potencial za naju vidim le, če bi delal na sebi. Oprosti, ampak blage veze nimaš, kaj pomeni delo na sebi.«

Nato je dvignila tablo »odhajam«. Strokovnjaki so odločitev podprli. Kljub pravilu, da par ostaja, če si en želi ostati, so naredili izjemo: »Glede na vse videno in slišano ne vidimo potenciala niti možnosti za izboljšanje odnosa, zato smo se po globokem premisleku odločili, da sta zaključila.«

image_alt
Renata iz šova napadla prevarano Viki: »Meni je slabo ob vsem tem«

Kljub besedam strokovnjakov je Sandi vztrajal, da ostaja, in celo potočil nekaj solz: »Nisem dobil prave ljubezni, sem se trudil. Morda ne izgleda, kot da sem ji dajal pozornost, ampak dajal sem vse od sebe,« je kasneje povedal med neutolažljivim jokom. 

»Sandi ima toliko problemov ...«

Čeprav je v šovu prestala grenke trenutke, je s svojo iskrenostjo in čustvi pokazala največjo moč. »Ona odhaja kot zmagovalka,« je dogajanje povzela Jana

Nad Sandijevim vedenjem niso bili navdušeni niti drugi tekmovalci: »Na tej točki lahko ocenim Sandija kot osebo, ki ima toliko svojih problemov, da ne more absorbirati ničesar, kar se okrog njega dogaja,« je bila ostra AnjaRenata pa je bila še bolj nazorna: »On želi, da bi pritisnil na gumb, in ženska na ukaz odpre noge. To je njegov edini cilj v življenju.«

Za Sandija po šovu ostaja grenak priokus – medtem ko je iskal udobje drugje, mu je Viki dala nekaj, česar ni znal ceniti: svojo ranljivost in srce.

image_alt
Anja iz Poroke na prvi pogled razkrila temno ozadje šova: »Zgodila se je zloraba!«

Kaj menite vi? Se je Sandi trudil? So bile Vikijine solze iskrene?

Več iz teme

Sandi KojićViktorija SantiniPoroka na prvi pogledljubezenodnosiresničnostni šovpartnerstvotelevizija
ZADNJE NOVICE
22:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Mladi z vpitjem in glasnim pogovarjanjem ponoči motili prebivalce

Za takšno dejanje je predpisana globa od 83,46 do 208,65 evra.
14. 10. 2025 | 22:01
21:26
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Drama v šovu, jokala tako Viki kot Sandi: »Blage veze nimaš, kaj pomeni ...«

Sandi povedal, da vedno najprej zadovolji sebe.
14. 10. 2025 | 21:26
21:18
Novice  |  Svet
REVIJA TIME

Trump se pritožuje: »Moje lase so izbrisali in na glavo dodali nekaj, kar je delovalo kot lebdeča krona ...«

Revija Time je na naslovnici objavila fotografijo ameriškega predsednika posneto iz žabje perspektive, na kateri je vidno njegovo razredčeno lasišče.
14. 10. 2025 | 21:18
21:11
Novice  |  Slovenija
PREDLOG ZAKONA

Predsednik vlade: Zakon o lastniški zadrugi delavcev je velik civilizacijski premik

Iz lastništva se bo umaknilo 40 odstotkov lastnikov podjetij v Sloveniji, Vlada poudarja višje plače, stabilnejša delovna mesta, več prihrankov in več premoženja.
14. 10. 2025 | 21:11
21:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠKODBE

Mladoletnik vozil proti Dolenjskim Toplicam pa padel z gorskim kolesom, hudo je

Po padcu s poškodbami glave in roke.
14. 10. 2025 | 21:06
21:00
Bulvar  |  Suzy
BLIŽNJI SO SLUTILI

Nicole Kidman in Keith Urban: ločitev kot strela z jasnega (Suzy)

Sedaj že nekdanja zakonca s koreninami iz dežele tam spodaj sta se spoznala januarja 2005.
14. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki