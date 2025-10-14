Drama v šovu, jokala tako Viki kot Sandi: »Blage veze nimaš, kaj pomeni ...«

V šovu Poroka na prvi pogled je zablestela Viki – ne zaradi romance, temveč zaradi iskrenih čustev. Pred kamerami je iskreno priznala, da prvič v življenju doživlja občutek, po katerem je hrepenela od otroštva: »Da me nekdo vidi, sliši in čuti. Odraščala sem brez tega. In zdaj, po vseh teh letih, sem se končno počutila videna, slišana,« je povedala o podpori nekaterih sotekmovalcev po Sandijevi prevari. Več slednji lahko preberete tukaj.

Ganljiv trenutek je marsikomu segel do srca, a hkrati odprl nov plaz napetosti. Renata je brez ovinkarjenja pripomnila: »Te solze se mi niso zdele pristne. Spet je morala narediti dramo.«

Sandi brez posluha: »Vse sem dobil v enem paketu, ženo in pričo.«

In prav tu se pokaže največja razlika med Viki in njenim možem Sandijem. Čeprav je sprva priznal, da so ga solze ganile, je kmalu razkril svoje pravo razmišljanje: »Sem se pa že iz preteklosti naučil, da moram najprej sebe zadovoljiti, da bo meni dobro, potem bom pa druge zadovoljil,« je povedal in dodal: »Komaj sem čakal, da se končajo ti medeni tedni in da se dobiva z njeno prijateljico. Pri njej sem se počutil odlično. Pospravila je potovalko, oprala stvari, skuhala kavo – tega od Viki nisem dobil.« Da bi bila mera polna, je dodal še: »Vse sem dobil v enem paketu, ženo in pričo.«

To, da najprej zadovolji sebe, je gledalcem jasno že od prevare dalje, zdaj pa je to povedal tudi na glas. Ob tem strokovnjaki niso ostali tiho: »Sandi, popolnoma si zgrešil bistvo tega eksperimenta.«

MIRSADA (VIKTORIJA SANTINI), 44 let, Ljubljana, gostinka. FOTO: Planet Tv

Konec brez možnosti za popravek

Viki je bila v komunikaciji z možem jasna: »Potencial za naju vidim le, če bi delal na sebi. Oprosti, ampak blage veze nimaš, kaj pomeni delo na sebi.«

Nato je dvignila tablo »odhajam«. Strokovnjaki so odločitev podprli. Kljub pravilu, da par ostaja, če si en želi ostati, so naredili izjemo: »Glede na vse videno in slišano ne vidimo potenciala niti možnosti za izboljšanje odnosa, zato smo se po globokem premisleku odločili, da sta zaključila.«

Kljub besedam strokovnjakov je Sandi vztrajal, da ostaja, in celo potočil nekaj solz: »Nisem dobil prave ljubezni, sem se trudil. Morda ne izgleda, kot da sem ji dajal pozornost, ampak dajal sem vse od sebe,« je kasneje povedal med neutolažljivim jokom.

»Sandi ima toliko problemov ...«

Čeprav je v šovu prestala grenke trenutke, je s svojo iskrenostjo in čustvi pokazala največjo moč. »Ona odhaja kot zmagovalka,« je dogajanje povzela Jana.

Nad Sandijevim vedenjem niso bili navdušeni niti drugi tekmovalci: »Na tej točki lahko ocenim Sandija kot osebo, ki ima toliko svojih problemov, da ne more absorbirati ničesar, kar se okrog njega dogaja,« je bila ostra Anja, Renata pa je bila še bolj nazorna: »On želi, da bi pritisnil na gumb, in ženska na ukaz odpre noge. To je njegov edini cilj v življenju.«

Za Sandija po šovu ostaja grenak priokus – medtem ko je iskal udobje drugje, mu je Viki dala nekaj, česar ni znal ceniti: svojo ranljivost in srce.

Kaj menite vi? Se je Sandi trudil? So bile Vikijine solze iskrene?