Drama v šovu Življenje na tehtnici: Edin moral poiskati zdravniško pomoč

V šovu Življenje na tehtnici postaja vse bolj napeto, v središču dogajanja pa se je znašel Edin H., ki je v tekmovanje vstopil kot najtežji tekmovalec letošnje sezone. Triindvajsetletni Mariborčan je svojo preobrazbo začel s 180,8 kilograma, zadnji dnevi v hiši pa zanj niso bili lahki. Tekmovalcem sta trenerja Valerija Slapnik in Andrej Pavličević določila količino hrane, prilagojeno vsakemu posamezniku, Edinu pa predpisani način prehranjevanja očitno ni ustrezal. Odločil se je, da bo jedel po lastnem občutku in količino hrane zmanjšal. Ko ga nato ni bilo na trening, je Valerija izvedela, da se je zaradi slabega počutja obrnil po zdravniško pomoč. Kot so pojasnili v oddaji, naj bi bile njegove težave povezane s tem, da je premalo jedel.

Edin H. in trenerka Valerija. FOTO: Planet Tv

Trenerko je njegovo ravnanje močno presenetilo. Nemudoma ga je poiskala in mu pojasnila, da stradanje ni pot do uspešne preobrazbe. Opozorila ga je, da brez zadostne količine hrane ne bo imel energije za treninge, ter ga pozvala, naj ji sproti pove, kako se počuti in se drži zastavljenega načrta. Zaplet pa ni ostal le med Edinom in trenerko. Njegovo vedenje je začelo vznemirjati tudi sotekmovalce, ki menijo, da bi lahko pokazal več motivacije. Nekatere je zmotilo predvsem, da se je morala Valerija med treningom posvečati njemu, namesto preostali ekipi. Edin zato ni ostal tiho, ampak je sklical sestanek rdeče ekipe, na katerem so si tekmovalci odkrito povedali, kaj jih moti. Kljub težavam je Edin napovedal, da tekmovanja ne namerava predati. »Boril se bom do zadnje kaplje krvi,« je dejal in zatrdil, da želi vztrajati, dokler ne pride do želene teže. Ali mu bo po burnih dneh uspelo znova ujeti pravi ritem, bodo pokazale prihodnje oddaje.