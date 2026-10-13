Drama v Življenju na tehtnici! Tekmovalko odpeljali z rešilcem, Nastja pa prepričana, da igra žrtev

V šovu Življenje na tehtnici so tokrat gledalci spremljali zaskrbljujoče prizore, ko se je tekmovalki Stanki nenadoma poslabšalo počutje. Bila je izjemno slabotna, njeno stanje je bilo tako resno, da so morali posredovati reševalci. »Ful suha usta sem imela, pa tako omedlevica, pa slab vid, tako da ne vem, kaj, ali je previsok ali je prenizek. Nimam pojma, lej. Še nisem bila tako slabotna,« je svoje počutje opisala Stanka. »

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Razkrila je tudi, da ima že od prej zdravstvene težave. »Nič mi ne paše jest. Enostavno sem se ustrašila, da je kaj s sladkorjem narobe ali s pritiskom, ker pač sem tudi sladkorna bolnica. Imam aritmijo, tako da jemljem tudi tablete. Vso terapijo imam tukaj v torbici. Zelo sem slaba.« Ob tem je izrazila tudi strah, da njeno srce morda ne zmore tako intenzivnih treningov. Upala je, da bodo zdravniške preiskave pokazale, da lahko nadaljuje sodelovanje v šovu.

Vsi tekmovalci pa nad Stankinimi težavami niso bili enako zaskrbljeni. Nastja je celo odkrito podvomila o njenem vedenju. »Stanka igra žrtev, da bi se kateremu zasmilila. Meni se ne bo,« je bila neposredna. Kljub pomislekom je Stanka potrebovala zdravniško obravnavo. Reševalci so jo odpeljali z reševalnim vozilom, kjer so opravili nadaljnje preglede.

Stanka se je pozneje vrnila med tekmovalce in pojasnila, kaj so pokazale preiskave. »Pač sem dobila napotke. Vzela mi je zdravnica, zelo prijazna, troponin, ki je v bistvu tisti pokazatelj, da pač srce ne ... da kri ne poteka tako naprej, kot mora. Tako da je izključila karkoli s srcem. EKG so mi še enkrat napravili. Počivala sem in sem zdajle super,« je povedala in pojasnila še, da ji je zdravnica svetovala prilagoditev telesnih naporov. »Ko začutim, se moram ustavit, zadihat,« je še povzela navodila.