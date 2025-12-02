Drama zaradi bivše! Gašper o Tanji: »Jaz sem se res počutil izdanega«

Znova je bilo napeto v šovu Poroka na prvi pogled. Zapleta se namreč v odnosu med Tanjo in Gašperjem, par se je namreč znašel pred eno najresnejših preizkušenj doslej. Že od samega začetka sicer v njuni zvezi močno škripa, Gašper se dolgo ni želel vseliti v skupno stanovanje, nato je udarila še novica, da naj bi se za Tanjinim hrbtom sestajal z drugo žensko.

Njuna zveza je v zadnjih dneh zašla v težave, saj Gašper ni najbolje prenesel, da je Tanja pred drugimi omenjala njegovo bivšo partnerko.

»Jaz sem se res počutil izdanega, da je bilo izdano moje zaupanje,« je tako potožil in ocenil, da je Tanja prestopila mejo, ki je v odnosu ne bi smela.

Dodal je še: »Jaz nje nisem nikoli izdal, karkoli je ona meni rekla, ne govor okol, jaz tega nisem govoril,«.

Tanja pa na drugi strani meni, da je med njima še nekaj nedorečenega in da se Gašper zaradi preteklosti ne more zares posvetiti njej in gradnji zveze.