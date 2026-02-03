Drama že na začetku: to naj bi sprožilo spor med Nušo in Lano

Prva oddaja nove sezone resničnostnega šova Kmetija je pokazala, da se odnosi med tekmovalci niso zapletli šele na posestvu. Med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik naj bi do konflikta prišlo že pred začetkom snemanja, napetosti pa so se nato prenesle tudi v samo tekmovanje. Lana je v oddaji večkrat poudarila, da se z Nušo poznata že od prej, po njenih besedah naj bi se določeni zapleti zgodili še pred vstopom v šov.

Nuša naj bi vplivala na druge tekmovalce

Lana je bila po imenovanju prve glave družine izbrana za deklo, ob tem pa je izrazila prepričanje, da odločitev ni bila sprejeta izključno na podlagi dogajanja na Kmetiji. Po njenem mnenju naj bi Nuša že pred izbiro vplivala na druge tekmovalce ter jih z izjavami in pogovori usmerjala proti njej. Po neuradnih informacijah naj bi bil spor povezan z osebnimi odnosi iz obdobja pred začetkom snemanja, pri čemer naj bi v ozadju igral vlogo tudi moški iz njune preteklosti.

Prva oddaja je nakazala, da bodo na potek tekmovanja pomembno vplivali tudi odnosi, ki so se oblikovali že pred začetkom snemanja. Za zdaj se zdi, da ima Nuša v skupini več podpore, vendar bodo naslednje epizode pokazale, ali se bo to ohranilo tudi ob novih preizkušnjah, ki čakajo tekmovalce na posestvu.