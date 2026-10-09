Dramatično reševanje: ujeda s kremplji ranila našo tekmovalko resničnostnega šova (VIDEO)

Janja Jurjević Lermontova, ki smo jo spoznali v šovu Poroka na prvi pogled, je že tam pokazala svojo neukročeno, neposredno in naravi predano plat, zdaj pa je sledilcem razkrila še eno precej divjo izkušnjo. Na Instagramu je objavila posnetek, kako sta s prijateljem sredi ceste opazila kanjo in se odločila, da ji pomagata. Ptico sta previdno pobrala, jo zavila v jopico in odpeljala proti obrobju gozda, kjer bi jo lahko varno izpustila. Janja ob tem ni skrivala navdušenja. »Še vedno komaj dojemam, da sem imela kanjo v svojem naročju. Uau, kakšna nora izkušnja, kakšen blagoslov,« je zapisala ob posnetku. Preden je ptico osvobodila, se je ulegla na hrbet na travo in jo držala v naročju. Takrat je kanja pokazala, da je kljub nemoči še vedno mogočna ujeda, saj je ostre kremplje zapičila skozi jopico. Janja jo je nato izpustila, ptica pa je razprla krila in odletela. Prizor se povsem ujema z njeno podobo ženske, ki že od nekdaj rada poudarja povezanost z naravo in svojo »divjo žensko« platjo, kar je bilo mogoče opaziti tudi med njenim sodelovanjem v televizijskem šovu.

S kremplji jo je ranila

Kanja velja za najpogostejšo ujedo v Sloveniji, prepoznamo pa jo po širokih krilih, značilnem oglašanju ter močnem, ukrivljenem kljunu in izrazito ostrih krempljih. Opisujejo kot ptico z močnimi nogami in prsti, opremljenimi s srpastimi, kot igla ostrimi kremplji, zato pri rokovanju z divjo in prestrašeno živaljo previdnost nikakor ni odveč. Kanje najpogosteje plenijo miši, voluharice, podgane in druge male sesalce, pogosto pa se hranijo tudi z mrhovino. Prav zato imajo pomembno vlogo v naravi, saj pomagajo uravnavati število malih sesalcev in opravljajo tudi nekakšno »čistilno« vlogo.

Ptica se je najprej vrgla na hrbet. FOTO: Instagram

V Sloveniji so splošno razširjene in niso ogrožene. Pogosto jih lahko opazimo ob cestah, na drogovih, ograjah ali vrhovih dreves, od koder oprezajo za plenom. Čeprav človeka praviloma ne iščejo kot tarčo, se lahko poškodovana ali prestrašena ujeda ob neposrednem stiku brani s kljunom in predvsem kremplji. Janjina izkušnja je zato dobila precej adrenalinski zaključek, ko je moč teh krempljev občutila kar skozi oblačilo. Kljub temu se je reševalna akcija končala srečno in kanja je znova poletela v naravo. Za Jurjević Lermontovo pa je ostal spomin na srečanje, ki ga bo očitno še dolgo nosila s seboj.