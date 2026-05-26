Družina Aneja in Ize Piletič se je povečala: domov so se pripeljali iz tujine

Anej in Iza Piletič sta sledilcem pokazala ljubek družinski trenutek. Z njuno malo Avo Elo so se odpravili na prav posebno pot – z avtodomom so šli na Nizozemsko po novega družinskega člana, prikupnega kužka Finna. »Naša družina se je povečala še za enega člana. Welcome home Finn,« je zapisala ob fotografijah, na katerih družina žari od sreče.

V eni od objav je razkrila tudi, da je bila pot zanje nekaj posebnega: »Jaz sem z avtodomom ogromno prepotovala s starši ... potem sem v to vpeljala Aneja ... zdaj smo prvič šli mi trije kot družina in tak je Ava Ela postala najmlajša avtodomarka v naši družini.«

FOTO: Zaslonski Posnetek

Na fotografijah so nasmejani Anej, Iza in njuna hčerkica Ava Ela, ob njih pa čokoladno rjavi kosmatinec, ki je očitno že osvojil njihova srca. Iza je še zapisala, da so Finna šli iskat na Nizozemsko z avtodomom, in dodala, da so imeli lep dopust, domov pa so se vrnili z dolgo pričakovanim novim članom. Mali Finn sicer doma ne bo edini pasji član družine, saj ga tam čaka še bela kosmatinka.

Iza in Anej sta oktobra postala starša deklici Avi Eli. Anej Piletič se je slovenski javnosti predstavil v dvojcu BQL, v katerem je nastopal z bratom Rokom. Leta 2023 je dvojec zapustil in se odpravil v ZDA, kjer ustvarja glasbo za druge izvajalce pod umetniškim imenom Oliver Rio. Zdaj pa je v njihovo družinsko zgodbo vstopil še Finn – kosmatinec, ki je, sodeč po fotografijah, prišel naravnost v objem ljubeče družine.