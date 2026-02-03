Družina predsednika vlade se veča, Tina Gaber Golob ga je Sloveniji pokazala (VIDEO)

Partnerica predsednika vlade Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju s sledilci delila trenutke zasebnega življenja, in sicer domač prizor hranjenja dveh črnih muckov, Panterja in na novo posvojenega Jaguarja. Ob tem je zapisala: »Sreča je večja, če jo z nekom deliš. Z nekom, ki je enako prismuknjen kot ti,« ter razkrila, da se je Panterju 2. januarja letos pridružil Jaguar – mucek, ki mu manjka leva tačka, medtem ko je Panter brez desne tačke.

Prihod novega družinskega člana je za Tino pomemben predvsem zato, ker ne gre le za še eno prikupno žival v domu, temveč za dejanje odgovornosti in sočutja. Jaguar in Panter sta se našla skoraj po naključju, a zgodba je hitro dobila globlji pomen: dva posebna muca z enako življenjsko izkušnjo sta dobila priložnost, da skupaj odraščata, se učita in preprosto živita – brez pomilovanja, a z veliko bližine.

Gabrova je znana po svoji zavzetosti za pravice živali in etično ravnanje z njimi, kar se odraža tako v objavah na njenih družbenih omrežjih kot javnih nastopih. Je tudi aktivna podpornica sprememb in izboljšav na področju zaščite živali.

