Nekdanja tekmovalka priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Nina Savnik, danes Ledenčan, je prvič postala mamica. Z možem Stefanom sta se razveselila rojstva deklice, ki sta ji nadela prav posebno ime. Veselo novico je novopečena mamica sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavila prvo družinsko fotografijo. Ob njej je razkrila tudi ime svoje prvorojenke, ki je pritegnilo posebno pozornost. Deklico sta namreč poimenovala Mia Nina, kar pomeni, da nosi tudi mamino ime. Nina, ki so jo gledalci spoznali v priljubljenem ljubezenskem šovu, tako začenja povsem novo življenjsko poglavje. Tokrat ne pred televizijskimi kamerami, temveč v objemu svoje družinice. Z možem Stefanom sta zdaj prvič okusila čare starševstva. Njuna deklica pa je s svojim prihodom poskrbela za veliko veselja tudi med Nininimi spletnimi sledilci. Pod objavo so se namreč hitro začele vrstiti čestitke in lepe želje.

Čestitke deževale tudi od znanih obrazov

Ob rojstvu deklice so se Nine spomnile tudi nekdanje sotekmovalke iz šova Sanjski moški. Med tistimi, ki so ji čestitale, je bila Kaja Casar, ki jo je širša javnost prav tako spoznala v priljubljenem resničnostnem šovu. Veselo novico je pozdravila tudi Tjaša Šinkovec, ki je tudi sama tik pred prihodom novega družinskega člana. Med čestitkami ni manjkala niti tista, ki jo je namenila Anja Širovnik. Novopečeni mamici so lepe želje poslale tudi druge vplivnice. Ninin Instagram se je tako ob rojstvu prvorojenke napolnil s prisrčnimi odzivi. Še posebej zanimiva je izbira imena, saj sta se starša odločila, da bo njuna hči nosila tudi ime svoje mamice. Mia Nina je tako že ob rojstvu dobila prav posebno vez z njo. Za nekdanjo udeleženko ljubezenskega šova so zdaj v ospredju povsem drugačne dogodivščine kot nekoč pred televizijskimi kamerami. Nina in Stefan sta namreč v svoje življenje pozdravila deklico, s katero se začenja njuna najlepša družinska zgodba.