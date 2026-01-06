  • Delo d.o.o.
POGUMNO

Drzne novoletne zaobljube Denisa Avdića in sodelavcev

Razkrili so cilje, ki so si jih zadali v letu 2026.
V četrtkovi oddaji bodo razkrili, kako uspešni so pri uresničevanju svojih zaobljub. FOTO: RADIO 1
A. K.
 6. 1. 2026 | 11:02
1:11
A+A-

Po prazničnem premoru se je ekipa Denis Avdić Showa vrnila v polni zasedbi. Za radijci je uspešno zaključen dobrodelni maraton, v katerem so za družine v stiski zbrali rekordnih 1,521.839,69 evra. V prvi jutranji oddaji po vrnitvi so Denis, Anja, Miha in Lara obujali spomine na praznike, seveda pa ni šlo niti brez ene najbolj klasičnih tem začetka leta – novoletnih zaobljub. Letos so se jih lotili zelo resno in precej pogumno.

Denis in Anja sta se odpovedala nikotinski razvadi, Denis pa je šel še korak dlje in se poslovil celo od kave. Anja se je še odločila, da bo nekaj časa zdržala brez alkohola, Lara pa se bo za nekaj dni odpovedala sladkarijam. Tudi Miha je sprejel kar drzno odločitev; njegova novoletna zaobljuba je bila, da bo letos manj jedel, a ko je videl odločnost sodelavcev in prijateljev, se jim je pridružil s še bolj drastično potezo – s tridnevnim postom, pil bo samo vodo in čaj.

