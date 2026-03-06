Razhod leta? Je s to šokantno potezo Anamaria dokončno odpikala Luko Dončića ...?

Slovenska vplivnica Anamaria Goltes, zaročenka Luke Dončića, je na svojem Instagram profilu izbrisala vse fotografije, na katerih je bila skupaj z Luko. To vključuje tudi spomin na njuno zaroko in skupne trenutke, kar je sprožilo val ugibanj o morebitnem razhodu legendarnega košarkarja in njegove partnerke. Na Instagram profilu Anamarie zdaj ostajajo le fotografije njenih dveh hčer – Gabriele in Olivie – medtem ko so skupne fotografije izginile. To je še dodatno podžgalo govorice, da bi lahko par – ki je skupaj že več kot desetletje – morda zaključil svojo zgodbo, čeprav nobeden od njiju javno ni potrdil razhoda. To Instagram potezo mnogi interpretirajo kot močan znak, da je zveza na hudem preizkusu.

Sledilci so opazili tudi druge znake 'oddaljevanja'. V januarju je Anamaria delila arhivski kolaž iz preteklega desetletja, v katerem Luke sploh ni vključila, kljub temu da sta skupaj že od mladosti in imata dve hčerki. To je marsikoga presenetilo in sprožilo dodatna vprašanja o statusu njunega odnosa. Oboževalci pa so tudi opazili, da Dončić v zadnjem času ne všečka njenih objav, kar je sprožilo dodatna vprašanja.

So govorice o razhodu verodostojne?

Čeprav se zdi zgodba dramatična, strokovnjaki za družbena omrežja opozarjajo, da odstranjevanje skupnih fotografij ni nujno dokaz razhoda – lahko gre tudi za željo po zasebnosti, minimalizem na profilu ali osebno odločitev po rojstvu druge hčerke. Dončić je namreč v decembru 2025 potrdil rojstvo druge hčerke Olive, ki se jima je pridružila ob že obstoječi hčerki Gabrieli, kar je bil velik osebni trenutek, vendar hkrati tudi obdobje povečanih pritiskov in premikov v njunem življenju.

Po drugi strani Luka ni izbrisal njunih skupnih fotografij, ki jih resda ni veliko, a je med drugim tista iz zaroke na Bledu.

Anamaria je po drugi strani z zaročnega dne med spomini objavila le svojo fotografijo.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Anamaria in Luka sta par že vrsto let, svojo zvezo pa sta javno potrdila že pred leti. Leta 2023 sta se zaročila – datum 7. 7. pa je postal simboličen, saj Luka nosi številko #77 na svojem dresu.