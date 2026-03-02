Đuro razjarjen kot ris, brani Iran, udarja po Evropi: »Kakšno licemerje!«

Branko Đurić - Đuro, igralec in stand-up komik je na svojem profilu na Facebooku komentiral vojno med Izraelom in Iranom. Đuro je Evropo obtožil licemerja in primerjal trenutno situacijo, v kateri so Združene države Amerike in Izrael napadli Iran, s Trumpovimi grožnjami, da bo prevzel Grenlandijo. »Kakšno licemerje! Ko rumeni samo reče, da bo napadel ledeno deželo, v kateri živi 50.000 prebivalcev, Evropejci skočijo na noge, nasprotujejo, negodujejo, ga pljuvajo, pošiljajo svoje vojake za obrambo …« je zapisal v statusu. Dodal je: »Ko pa napade deželo v puščavi, v kateri živi 92,000.000 ljudi, se z njim strinjajo, ga podpirajo, nekateri mu celo ploskajo …«

Đurić se zna oglasiti tudi glede politike, tako je komentiral konflikt med Izraelom in Palestino ter sledilcem sporočil, da v vojni ne bi smeli imeti svojega favorita, ker to ni šport. »Tu se umira, tu trpijo tudi tisti, ki ne želijo sodelovati. In ni vse tako, kot gledate na svojem televizorju, in niso eni dobri, drugi pa slabi. Vsi imajo svoje slabe in svoje dobre. Navijajte za mir, za prekinitev vojne, da ljudje nehajo umirati, ne pa da 'naši' pobijejo 'njihove',« je zapisal, poroča Slobodna Dalmacija.

