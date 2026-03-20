Đuro razkril, kaj mu je Brad Pitt rekel, ko sta se spoznala: »Od kod to veš?«

Branko Đurić Đuro je med svojo igralsko kariero, ki še vedno traja, imel priložnost spoznati številne tuje zvezdnike. Med drugim tudi slavnega Brada Pitta, enega najuspešnejših in najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev svoje generacije. Svetovno slavo je Pitt dosegel v devetdesetih letih s filmi, kot so Thelma & Louise, Seven in Fight Club, kasneje pa je svojo vsestranskost potrdil tudi v filmih, kot so Troy, Inglourious Basterds in Once Upon a Time in Hollywood, za katerega je prejel tudi oskarja za najboljšo stransko moško vlogo. Brad Pitt je znan po tem, da skrbno izbira raznolike in zahtevne vloge, hkrati pa ga kolegi pogosto opisujejo kot profesionalnega, predanega in presenetljivo skromnega glede na njegov status svetovne zvezde.

Đuro je o hollywoodskem superzvezdniku govoril kot gost v podkastu »Inkubator«. Podcast Inkubator je eden najbolj priljubljenih podcastov na Hrvaškem in v jugovzhodni Evropi. Gosti ga več različnih sodelavcev, večinoma lokalnih novinarjev, za produkcijo podcasta pa skrbi Studio MiS.

»Lepo sva se družila in on je krasen, recimo res je zelo prijazen, skromen, tako fin fant. Ko sem ga spoznal, je bila prva stvar, ki mi jo je rekel, da je naštel nekaj naših kletvic – da zdaj ne preklinjamo, sem jih že parkrat … In jaz sem rekel: ‘Od kod to veš?’, on pa je rekel, da je prvi film, ki ga je snemal, bil v Črni gori,« je povedal Đuro in nadaljeval: »Potem me je (Brad Pitt) spraševal o ljudeh iz ekipe, s katerimi je takrat snemal, po imenih me je spraševal za enega rekviziterja, za asistenta kamere … In jaz sem bil kot: ‘Kako si to zapomni?’ Zelo je, kako naj rečem, socialno-emocionalno inteligenten,« je dejal Đuro.

Đurić je med gostovanjem v podkastu »Inkubator« navedel tudi, da je imel čudovito sodelovanje še z enim hollywoodskim superzvezdnikom – Armandom Assantejem.

Temna stran sonca

Spomnimo, Brad Pitt je konec osemdesetih v Črni gori snemal film »Temna stran sonca« režiserja Božidarja Bote Nikolića. Ameriškemu igralcu je bila to prva glavna vloga v karieri, zanimivo pa je, da je lik njegove matere v tem filmu igrala legendarna Milena Dravić, poroča Telegraf.

