Spet na lepotnem prestolu: Stela po sedmih letih spet osvojila lepotno krono, takrat še kot dijakinja (FOTO)

Mnoge o takšnem naslovu zgolj sanjarijo, Stela Fon iz Zgornjih Gorij pa si ga je prislužila kar dvakrat. Petindvajsetletna Gorenjka je namreč po sedmih letih znova osvojila naziv miss turizma Slovenije: na izboru, ki je minuli mesec potekal v Portorožu, je med 12 kandidatkami najbolj prepričala strokovno komisijo in se še drugič povzpela na lepotni prestol. Prvič ji je to uspelo leta 2019, ko je bila stara komaj 18 let.

Tokratna zmaga je zanjo še toliko bolj posebna, ker se na tekmovanje sploh ni vrnila z velikimi pričakovanji. Kot je povedala v pogovoru za Megafon, je bila odločitev za vnovično prijavo precej spontana. Pogrešala je oder, nastopanje, pozitivno tremo in adrenalin, ki ga prinaša takšna izkušnja. Na koncu pa je namesto zgolj lepega večera domov odnesla še krono. »Na tekmovanje sem se vrnila predvsem zaradi izkušnje, na koncu pa doživela nekaj, česar sploh nisem pričakovala,« je priznala po zmagi.

»Na tekmovanje sem se vrnila predvsem zaradi izkušnje.«

Ko je leta 2019 prvič postala miss turizma, je bila še dijakinja. Takrat se je udeležila tudi svetovnega izbora na Kitajskem, kjer je med 67 tekmovalkami iz različnih držav dosegla odmeven uspeh. Uvrstila se je med najboljših 20, v kategoriji talentov pa osvojila drugo mesto. Predstavila se je s plesno točko Tango. Po sedmih letih se na lepotni oder vrača kot zrelejša in samozavestnejša ženska. Pravi, da danes tekmovanja razume drugače kot pri 18 letih. Medtem je pridobila veliko izkušenj, osebnostno zrasla in spoznala, da pri takšnih izborih ne šteje zgolj videz. Pomembni so tudi osebnost, energija, samozavest, komunikacija in pristnost. Tokrat se ni obremenjevala z zmago, temveč se je želela predvsem sprostiti in uživati v nastopanju. Prav to ji je po njenem mnenju pomagalo, da je na odru pokazala svojo najboljšo plat.

Lento je prejela iz rok lanske zmagovalke Zale Pal. FOTO: Jakob Bužan

Uživa na odru

Stela je s plesom povezana že od otroštva. Z njim se je ukvarjala tekmovalno, danes pa je tudi plesna učiteljica. Poučuje jazz balet in različne vodene vadbe, zato je oder zanjo skoraj drugi dom. Ples jo je naučil discipline, vztrajnosti in samozavesti, predvsem pa obvladovanja treme. Kot pravi, jo pred nastopom še vedno spremlja vznemirjenje, vendar ga razume kot pozitivno energijo. Ko stopi na oder, pa pozabi na vsakdanje skrbi in se prepusti trenutku.

Poleg plesa jo zanimajo fotografija, moda in manekenstvo. Rada potuje, spoznava nove kraje in ljudi, v prihodnosti pa si želi še naprej razvijati znanje na področju gibanja in nastopanja. Priznava, da ima veliko želja in da bi bila najraje na več koncih hkrati. Z novo lento pa se zanjo začenja tudi nova mednarodna zgodba. Decembra naj bi Slovenijo zastopala na svetovnem izboru Miss Tourism World na Kitajskem. Tam se običajno zbere več kot 60 predstavnic različnih držav, ki ne predstavljajo le svoje lepote, temveč tudi kulturo, naravne znamenitosti, tradicijo in turistično ponudbo svojih domovin.

Prva spremljevalka je postala Ana Bitić, druga pa Tjaša Dežmarič. FOTO: Jakob Bužan

Stela se novega izziva zelo veseli. Še posebno jo zanimajo spoznavanje deklet iz različnih držav, njihove kulture in nova poznanstva. Seveda pa si želi tudi čim boljšega rezultata. Pri predstavitvi talentov jo čaka področje, na katerem se počuti najbolj domače – ples. »Želim si, da bi čim lepše zastopala Slovenijo in svetu pokazala, kako čudovita država prihaja iz tako majhnega kotička Evrope,« je povedala. Tujim obiskovalcem bi predstavila vso Slovenijo, najprej pa bi jih odpeljala na Bled in okolico, nato bi jim pokazala naše gore, jezera, morje, mesta in kulturno dediščino. Seveda ne bi pozabila niti na kulinariko, med drugim na znamenito blejsko kremno rezino.

Na portoroškem izboru je prva spremljevalka je postala Ana Bitić, druga pa Tjaša Dežmarič. Naziv Miss Tourism City Slovenija 2026 je osvojila Gaia Pangerc, ki bo skupaj s Stelo Slovenijo prav tako zastopala na mednarodnem izboru na Kitajskem. Steli je lento predala lanska zmagovalka Zala Pal.