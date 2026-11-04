Dve pevki umrli v tragični nesreči, preživeli Darji Savina Atai namenila ganljiv zapis

Slovensko glasbeno sceno je 5. septembra 1998 pretresla huda prometna nesreča takrat priljubljene dekliške skupine Make Up. Pet članic se je po nastopu v Lenartu vračalo proti Ljubljani, ko je njihov avtomobil pri Blagovici trčil v tovornjak . Življenje sta izgubili komaj 20-letna Maja Fajdiga in 18-letna Sanela Smajlović. Preostale tri članice so nesrečo preživele, vendar so utrpele poškodbe. Med njimi je bila tudi Darja Pristovnik, ki je prestala številne operacije in dolgotrajno okrevanje. Več mesecev je bila nepokretna, nato pa se je morala ponovno naučiti hoditi. Pozneje je nekaj časa nastopala tudi v skupini Make Up 2.

V težkih življenjskih trenutkih ji je vedno stala ob strani

Darja je pred dnevi praznovala 50. rojstni dan, ob katerem ji je njena dolgoletna prijateljica Savina Atai na družbenih omrežjih namenila izjemno ganljiv zapis. Spoznali sta se leta 2011, ko se je Darja udeležila njenega tečaja. Savina je vedela za tragično nesrečo, ni pa poznala vseh posledic, s katerimi se je Darja spopadala.

»Nikdar se nisi smilila sama sebi. Niti enkrat,« je zapisala in se spomnila tudi obdobij, ko je Darja zaradi zdravstvenih težav za več dni ali celo tednov izgubljala vid. Ob tem je poudarila, kako močno je Darjina vztrajnost zaznamovala tudi njeno življenje. »Vedno si bila moja Učiteljica,« ji je sporočila.

Savina je razkrila, da ji je Darja v težkih življenjskih trenutkih vedno stala ob strani. Danes ju ne povezuje le sodelovanje, temveč tudi globoko prijateljstvo. Občuduje jo tudi kot mamo hčerke Kaje. »S Tabo je Življenje lepše živeti,« je še zapisala in ganljivo voščilo sklenila z besedami: »Neskončno Te imam Rada.«