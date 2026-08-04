Dvojna sreča pri kamniškem županu: na svet sta prijokali Tinkara in Lara

Kamniški župan Matej Slapar je z javnostjo delil čudovito družinsko novico. Z ženo Simono sta se razveselila rojstva dveh zdravih deklic. »Včeraj nas je doletela dvojna sreča,« je zapisal ponosni očka. Na svet sta prijokali Tinkara in Lara, po njegovih besedah dve zdravi in »super punci«. Sporočil je, da se dobro počutijo tudi deklici in njuna mamica ter da jih doma že nestrpno pričakujejo. »Mami je herojsko oddelala, skupaj z izjemno ekipo babic in osebja Porodnišnice Ljubljana. Vse so zdrave in jih pričakujemo doma,« je zapisal Slapar.

Posebej ganljive besede je namenil ženi Simoni. Zahvalil se ji je za neverjetno moč, hrabrost in pogum, ki jih je pokazala ob prihodu njunih deklic. »Simona Slapar, hvala in vsa čast za moč, ki jo ženska sestavi ob najpomembnejšem dogodku v njenem življenju. Rojstvo novega življenja je čudež narave in stvarstva,« je dodal 41-letni župan.

Matej Slapar je kamniški župan postal v drugem krogu po lokalnih volitvah leta 2018. Na volitvah leta 2022 je občane prepričal že v prvem krogu.

Z ženo živita v Mekinjah, njuno družino pa že razveseljuje predšolska hčerka. Na spletni strani Občine Kamnik je zapisano, da prosti čas najraje preživlja z družino in prijatelji, rad pomaga na domači kmetiji, kolesari, igra košarko ter se odpravi v naravo. Odslej bo življenje družine še bolj živahno.