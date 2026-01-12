Dvojna sreča v priljubljenem narodnozabavnem ansamblu: ob 9.12 in 9.13 sta se rodili enojajčni dvojčici (FOTO)

Galerija
Ansambel Poskok je na Facebooku delil veselo novico. V njihovih vrstah so namreč pozdravili naraščaj in to kar dvojnega. Žigi in Špeli se je, kot so zapisali, »sreča podvojila«. Včeraj ob 9.12 in 9.13 sta na svet prijokali enojajčni dvojčici Zarja in Karolina. Po objavi sodeč so mamica in obe deklici v redu, člani ansambla pa ne skrivajo navdušenja: »Neizmerno smo veseli te čudovite novice,« so dodali ter staršema iskreno čestitali in dvojčici prisrčno pozdravili z besedami: »Dobrodošli, mali princeski!« Razneženi komentatorji dodajajo: »Iskrene čestitke in veliko cartlanja.«
Ansambel Poskok je domača narodnozabavna zasedba, ki se je začela pisati kot duo. Ustanovna člana sta bila Žiga Tertinek in Mitja Klemenc. Danes ansambel po njihovih objavah sestavljajo Žiga, Mitja, Gašper, Davorin in Andraž. Žiga je kitarist ansambla.
Ob tem spomnimo, da je leto 2025 prineslo pravi mali baby-boom med slovenskimi glasbeniki. Spomladi sta Tjaša Hrovat Steklasa in Uroš Steklasa razveselila oboževalce z novico, da se jima je rodila druga hčerka Lili. Darja Gajšek je 1. maja povila sina Maja, ki se je doma pridružil starejši sestrici. Le nekaj dni pozneje je očka postal še pevec Dejan Krajnc (Dejan Dogaja), rodil se mu je sin Lev. Prvič je postala mamica tudi pevka Nina Donelli (Nina Vodušek), naraščaja v družini pa se je že drugič veselil Challe Salle, 11. junija 2025 se mu je rodila hčerka Luna.