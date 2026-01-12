Dvojna sreča v priljubljenem narodnozabavnem ansamblu: ob 9.12 in 9.13 sta se rodili enojajčni dvojčici (FOTO)

Ansambel Poskok je na Facebooku delil veselo novico. V njihovih vrstah so namreč pozdravili naraščaj in to kar dvojnega. Žigi in Špeli se je, kot so zapisali, »sreča podvojila«. Včeraj ob 9.12 in 9.13 sta na svet prijokali enojajčni dvojčici Zarja in Karolina. Po objavi sodeč so mamica in obe deklici v redu, člani ansambla pa ne skrivajo navdušenja: »Neizmerno smo veseli te čudovite novice,« so dodali ter staršema iskreno čestitali in dvojčici prisrčno pozdravili z besedami: »Dobrodošli, mali princeski!« Razneženi komentatorji dodajajo: »Iskrene čestitke in veliko cartlanja.«

Ansambel Poskok je domača narodnozabavna zasedba, ki se je začela pisati kot duo. Ustanovna člana sta bila Žiga Tertinek in Mitja Klemenc. Danes ansambel po njihovih objavah sestavljajo Žiga, Mitja, Gašper, Davorin in Andraž. Žiga je kitarist ansambla.