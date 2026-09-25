Dvojno veselje v družini Andreja Šifrerja, njegova Kora naravnost žari (FOTO)

Eden najbolj znanih slovenskih glasbenikov ima te dni še posebej veliko razlogov za veselje. Njegova hči Kora je namreč praznovala rojstni dan, poleg tega pa je postavna svetlolaska svojemu izbrancu še obljubila, da bo postala njegova žena. »Naša Kora ima najmanj dva čudovita razloga, da takole žari – praznovanje rojstnega dne, za povrh pa še zaroko z izjemnim Alijem. Srečen in ponosen sem zanjo,« je na družabnem omrežju zapisal Andrej Šifrer in dodal še fotografijo do ušes nasmejane Kore v objemu prav tako nasmejanega Alija.

Kora je sicer ena od treh otrok 74-letnega glasbenika, poleg nje ima Šifrer še eno hčer in pa tudi sina. Vsi trije so že odrasli in uspešni ljudje, Kora je denimo študirala v Veliki Britaniji in se v domovino vrnila kot diplomirana pravnica, dobro pa ni unovčila le svoje pameti, ampak tudi lepoto, saj se je večkrat sprehodila po modnih brveh. Ko je bila še malčica, ji je oče namenil pesem z naslovom Ptica in nebes, seveda pa sta svoji pesmi dobila tudi njen brat in sestra - Martin Martinovega lulčka, Eva pa Uspavanko za Evo.

Morda pa bo prav posebna pesem izpod prstov legendarnega Andreja Šifrerja zadonela tudi na njeni poroki.