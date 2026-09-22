Dvojno življenje Lada Bizovičarja: v Ameriki je izdal knjigo

Lado Bizovičar je zadnja leta očitno živel dvojno ustvarjalno življenje. Medtem ko ga je Slovenija spremljala na televiziji, v Stožicah in pri drugih velikih projektih, je daleč od domačih žarometov počel še nekaj precej nepričakovanega – pisal je knjigo v angleščini, za ameriški trg. Nastal je njegov prvenec z naslovom I Am Best Dad in the World (Jaz sem najboljši oče na svetu), komična knjiga o očetovstvu, ki se že v izhodišču poigrava z idejo, da bi očetje vedno vedeli, kaj počnejo. Ne gre za klasičen priročnik o vzgoji, temveč za zbirko 28 misij za očete in otroke, s katerimi je Bizovičar očetovstvo spremenil v nekakšno igro.

Ne gre za klasičen priročnik o vzgoji, temveč za zbirko 28 misij za očete in otroke.

Knjiga vključuje nalepke in velik plakat, na katerega otrok lepi opravljene misije. Otrok tako zbira nalepke, oče dosežke, oba pa predvsem skupne spomine. Knjiga prihaja tudi v Slovenijo. Pri slovenski izdaji je Bizovičarju pomagal Niko Zagode, prevajalec in prirejevalec z izrazitim smislom za humor, ki angleške različice ni le prevedel, ampak jo je tudi poslovenil in priredil. V knjigi je podpisan kot avtor prevoda in priredbe.

Znova na oder

Bizovičar se po sedmih letih vrača tudi na gledališke odre z novo komedijo Jaz sem najboljši fotr na svetu. Naslov ni naključje. Idejo, ki jo je najprej razvil v knjigi, je zdaj prenesel še na oder. Pri predstavi se mu bodo pridružili Matjaž Javšnik, Miha Brajnik, Niko Zagode in Sašo Stare. Pet moških bo tako predstavilo pet različnih pogledov na očetovstvo in tekmovalo za naziv najboljšega fotra na svetu. Posebno vlogo ima pri tem Stare, ki je edini med peterico brez otrok, zato se predstava hudomušno poigrava tudi z idejo, da o vzgoji največ vedo tisti, ki je še niso preizkusili v praksi. Bizovičar je tako iz očetovstva ustvaril celoten ustvarjalni svet: najprej knjigo za ameriški trg, nato slovensko izdajo, zdaj pa še gledališko predstavo. Premiera predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu bo 6. novembra, sledi turneja po Sloveniji.

Nova komedija se na humoren način loteva očetovstva in vsakdanjih zagat staršev. FOTO: URŠA PREMIK