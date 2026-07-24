Eden najlepših Slovencev legel na operacijsko mizo in si privoščil lepotni poseg (FOTO)

Slovenski zvezdnik in eden najbolj prepoznavnih mišičnjakov pri nas Igor Mikič se je odločil za lepotni poseg, ki je med ljudmi vse bolj priljubljen. Priznal je, da so ga zgornje veke motile že dlje časa, zato je legel na operacijsko mizo in opravil kirurško blefaroplastiko. Gre za poseg, pri katerem odstranijo odvečno kožo na zgornjih vekah ter po potrebi popravijo tudi maščobne blazinice okoli oči.

Takole je legel na operacijsko mizo. FOTO: Instagram

Pogled je lahko videti utrujen

»Povešene zgornje veke niso le estetska težava,« so zapisali ob posnetku njegovega posega. Z leti se namreč koža okoli oči raztegne, pogled pa lahko postane utrujen in manj odprt. V nekaterih primerih lahko odvečna koža celo omejuje vidno polje. Poseg praviloma opravijo v lokalni anesteziji, okrevanje pa naj bi bilo razmeroma hitro. Mikič je tako sklenil odpraviti nekaj, kar ga je že dolgo obremenjevalo. Na posnetku so prikazali tudi dan njegove operacije, znani mišičnjak pa je s tem brez zadržkov razkril svojo odločitev za estetsko spremembo. Blefaroplastika je v zadnjih letih vse bolj iskana prav med ljudmi, ki želijo bolj odprt in spočit videz oči.

Videz mu veliko pomeni. FOTO: Blaž Samec/delo

Pred leti je v našem podkastu ŠOKkast priznal, da je uporabil tudi lepoten poseg v obliki botoksa, vendar mu ni bil všeč, zato zaenkrat stanje mladosti ohranja na druge načine.