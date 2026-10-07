Eden naših najboljših športnikov bo dobil svoj film: »Priznam, kakšno solzo sem moral obrisati«

Dejan Zavec je v svoji športni karieri doživel številne velike trenutke, tokrat pa ga je ganila povsem drugačna prelomnica. Nekdanji svetovni boksarski prvak je na Instagramu razkril, da so v ptujskem Muzikafeju prvič na glas prebrali scenarij za celovečerni igrani film Runda 0, Zgodba Dejana Zavca, ki bo na filmsko platno prenesel njegovo življenjsko pot. Zavec je branje spremljal skupaj z družino, ob poslušanju prizorov iz lastnega življenja pa so ga preplavila čustva. »Sedel sem za mizo, skupaj z mojo družino, poslušal in nekje na sredini ugotovil, da pozabljam dihati,« je zapisal.

Posebno močno so ga, kot je razkril, prizadeli podoživljanje otroštva, padcev in vzponov ter spomini na ljudi, ki jih danes ni več. Občutek je primerjal s tem, kot bi nekdo odprl škatlo njegovih spominov in jih drugega za drugim postavil predenj. Čustev ni skrival. »Priznam, kakšno solzo sem moral obrisati. Pa ne samo jaz,« je dodal. Film tako zanj ne pomeni le novega projekta, temveč tudi soočenje z lastno preteklostjo na povsem drugačen način. Če je svoje življenje doslej pripovedoval sam, so njegove najbolj osebne izkušnje tokrat prvič zaživele skozi glasove igralcev.

Priznam, kakšno solzo sem moral obrisati.

Za doživeto branje se je zahvalil Jerneju Kuntnerju, Nenadu Tokaliču, Alenki Tetičkovič, Vojku Belšaku in Klemnu Novaku. Izpostavil je tudi ustvarjalno ekipo filma – režiserja Gašperja Pavlija, scenarista Martina Horvata in producenta Aleša Pavlina – ter vse, ki projekt podpirajo že v začetni fazi. Prvo skupno branje scenarija je bilo za Zavca pomemben mejnik, čeprav je pred ustvarjalci še dolga pot. Tudi tokrat je izkušnjo povezal z boksom, ki ga je naučil, da so velike zmage praviloma rezultat številnih majhnih korakov. »V ringu sem se naučil, da je vsaka velika zmaga sestavljena iz malih korakov. To je bil eden takih,« je zapisal. Dodal je, da je prav ob tem branju prvič zares začutil, da bi film lahko postal »prava bomba«. Svoj zapis je sklenil simbolično in v svojem slogu: »Runda nič se je začela.«

Njegova življenjska zgodba se bo odvila na filmskem platnu. FOTO: OSEBNI ARHIV