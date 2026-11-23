Ganljivi prizori v Življenju na tehtnici: Medota obiskale najdražje, ob njihovih besedah ni ostal ravnodušen

V šovu Življenje na tehtnici smo bili priča enemu bolj čustvenih trenutkov. Tekmovalca Edina Baltića, ki ga sotekmovalci poznajo pod vzdevkom Medo, so presenetile njegove najdražje. Po dolgem času je lahko objel mamo, nečakinjo Nadine in njeno hčerko Doro. Obisk mu je prinesel novo motivacijo za nadaljevanje zahtevne preobrazbe. Edin je že večkrat povedal, kako močno pogreša svojo družino, predvsem nečakinji, ki mu pomenita ogromno. Zato je bilo srečanje z domačimi zanj še posebej dragoceno.

»Za Edota navija celo Posavje«

Med obiskom niso manjkali pogovori o treningih, prehrani in Edinovem napredku. Njegovi bližnji so mu dali jasno vedeti, da so nanj izjemno ponosni. »Zelo navijamo za Edota, pa ne samo mi kot družina, ampak res celo Posavje,« je bilo slišati med obiskom.

Domači si seveda želijo, da bi Edin vztrajal do konca, predvsem pa, da bi zdrave navade ohranil tudi po vrnitvi domov. »Za Edota navijamo vsi in držimo pesti, da pride do finala, pa da zmaga, ne?« so ga spodbujali. Posebej prisrčen pa je bil trenutek z malo Doro, ki je Edinu za spomin pustila tudi plišastega zajčka.

Prav nečakinji sta pomemben razlog za njegovo preobrazbo

Edin je v šov vstopil s 145 kilogrami, še pred tem pa je doma že izgubil precej odvečne teže. V eni od prejšnjih oddaj je razkril, da ga je močno zaznamovalo vprašanje nečakinje, zakaj ima tako velik trebuh. Prav ta trenutek ga je spodbudil k razmišljanju o spremembi življenjskega sloga. Ob zadnjem objavljenem tehtanju je tehtnica pokazala 122,4 kilograma, kar pomeni, da je v šovu izgubil že 22,9 kilograma. »Za mene naprej je to ena taka doza adrenalina oziroma res take motivacije. Ne znam opisati, res,« je v navalu čustev povedal tekmovalec.