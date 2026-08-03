Edvard Kaloh: »Sanjam o teleportaciji«

Edvard in Frida Kaloh, zmagovalca 10. sezone oddaje Slovenija ima talent leta 2024, sta bila gosta v novi epizodi ŠOKkasta. Po odmevni zmagi se njuno življenje ni bistveno spremenilo, saj še vedno ostajata predana učenju, ustvarjanju in svojim velikim ciljem. Edvard svoje sposobnosti razvija skozi šport, glasbo, programiranje in igranje šaha. Prav programiranje ga tako močno navdušuje, da mu namenja skoraj vsak prosti trenutek. Njegove sanje pa segajo še veliko dlje od računalniškega zaslona. »Vem, da bom naredil teleportacijo,« je samozavestno povedal v pogovoru. Najprej želi omogočiti premikanje iz kraja v kraj, nato pa bi se lotil celo potovanja skozi čas. Obiskal bi tako preteklost kot prihodnost. Prepričan je, da so se tudi številni današnji izumi ljudem nekoč zdeli povsem nemogoči. Prav vera v svoje zamisli in vztrajnost sta po njegovem ključni, da nemogoče nekoč postane mogoče.

Zaželela sta si 50 rotvajlerjev

Brat in sestra sta kljub izjemnim sposobnostim še vedno povsem običajna otroka, ki se znata tudi pošteno sporeči. Edvard je priznal, da Frida pogosto nestrpno čaka, da se zbudi, tako da se prepir lahko začne že v prvih minutah dneva. Kljub temu sta drug na drugega zelo navezana. Najdlje sta bila narazen pet dni, ko je Edvard odšel na kamp, Frida pa je bila še premlada, da bi šla z njim. Takrat jo je pogrešal, njuno navezanost pa je pokazal tudi, ko ni želel brez nje na kopanje. »Ne, ne grem brez Fride,« je odločno odgovoril očetu. Frida mu naslednji dan sicer ni pokazala enake solidarnosti, kar je v studiu poskrbelo za precej smeha. Po zmagi v šovu sta imela zelo nenavadno željo, saj sta si zaželela kar 50 rotvajlerjev. Starši tega načrta niso odobrili, sta pa otroka dobila nemško ovčarko. Frida jo je prejela za rojstni dan, zato je vsaj del njunih pasjih sanj vendarle resničnost.

Marko Kaloh je v ŠOKkastu spregovoril tudi o izzivih vzgoje izjemno nadarjenih otrok. FOTO: Luka Maček

Pogovoru se je pridružil tudi ponosni oče malih genijev Marko Kaloh, uspešen podjetnik, ki je spregovoril o zahtevni starševski nalogi. Z ženo Vesno se pogosto sprašujeta, kako otrokoma ponujati dovolj zahtevne izzive in pri tem ohraniti njuno voljo. Kot je razkril, je Edvard uspešno rešil celo kolokvij s fakultete. Zapletene programske naloge razume na ravni, ki je za številne odrasle skoraj nepredstavljiva. »Največji izziv je, kako ju hraniti naprej oziroma kje iskati hrano za njune možgane,« je dejal Marko. Edvarda programiranje ne utrudi, temveč ga pomirja in sprošča. Programira med vožnjo, v prostem času in celo pozno zvečer. Njegov oče je povedal, da v vrsticah kode vidi svet, ki ga drugi težko razumejo. Družina uporablja tudi umetno inteligenco, ki jo vidi kot koristnega pomočnika pri učenju, delu in razvijanju novih zamisli. Celoten iskren, zabaven in presenetljiv pogovor z Edvardom, Frido in njunim očetom Markom si lahko ogledate v novem ŠOKkastu na portalu Slovenskih novic.