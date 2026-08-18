Ekipa Nine Pušlar z veselo novico: Rodil se je Florjan!

V ekipi Nine Pušlar imajo čudovit razlog za praznovanje. Njena dolgoletna spremljevalna vokalistka in pevka Ana Ferme je drugič postala mamica. V ponedeljek, 17. avgusta 2026, ob 7. uri zjutraj je na svet prijokal Florjan Marinšek, ki je ob rojstvu meril 53 centimetrov in tehtal 3,4 kilograma. Ana je veselo novico delila na Instagramu z nežno fotografijo novorojenčka in zapisom: »Dobrodošel, Florjan Marinšek.« Njena prvorojenka je tako dobila prav posebno novo vlogo – postala je starejša sestrica. Fermejeva je drugo nosečnost javnosti razkrila aprila, zaradi nje pa se je letos tudi začasno umaknila z glasbenih odrov.

Ana je še nedavno nastopala. FOTO:arhiv

Sta bili noseči skupaj, zdaj bodo na vrsti vozički?

Ana je z Nino Pušlar povezana že vrsto let, saj jo kot spremljevalna vokalistka spremlja na odrih, letos pa ju je povezalo še nekaj povsem drugega – obe sta pričakovali otroka. Ana je pred dnevi na družbenem omrežju delila tudi njune skupne poletne spomine in hudomušno spomnila, da sta bili skupaj na morju z nosečniškima trebuščkoma. Zdaj je pri Fermejevi napočil veliki trenutek in Florjan je že v njenem naročju.

Takole je Ana naznanila rojstvo sina. FOTO: Instagram

Ob veseli novici se med sledilci tako kar samo ponuja vprašanje, kdaj bomo glasbeni prijateljici videli skupaj tudi v novi življenjski vlogi – na sprehodu z vozičkoma in ob izmenjavi materinskih izkušenj. Za Ano se je medtem začelo novo, zagotovo nekoliko manj naspano, a toliko bolj posebno družinsko poglavje.