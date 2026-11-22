V Mariboru bi se morala odviti humoristična predstava TV Poper v živo, a je bila zaradi nepredvidenega dogodka odpovedana. Komik Vid Valič je v objavi na družbenem omrežju Instagram razkril, da je bila ekipa udeležena v prometni nesreči. V avtomobilu, ki ga je vozila njegova mama, so bili štirje potniki, v drugem pa dva in po njegovih besedah se ni nihče poškodoval.

»Veliko ljudi me sprašuje, 'kaj je bilo, kaj je pa s to prometno nesrečo'. Brez skrbi, vse je v redu. TV Poper v živo so bili ravno na poti na predstavo v Maribor, ko je eden pred njimi zavil po nesreči v ograjo in se potem zaletel v njih,« je povedal Valič. Tisti, ki so nameravali iti na to predstavo, so žal ostali brez nje. »To predstavo v Mariboru smo morali prestaviti, ker so bili vsi preveč pretreseni,« je povedal razlog za odpoved. Omenil je tudi, da so se jim v nesreči sprožili airbagi in da jih je pri hitrosti 130 kilometrov na uro tudi zavrtelo.

Nadomestna predstava bo januarja

Tisti, ki so si nameravali ogledati odpovedano predstavo TV Poper v živo, si bodo lahko namesto nje ogledali nadomestno. Narodni dom Maribor je na svoji spletni strani zapisal, da bo nova predstava 8. januarja prihodnje leto ob 19.00 v Dvorani generala Maistra Narodnega doma Maribor. Dodali so, da vstopnice, ki so bile kupljene za prvi termin, veljajo tudi za nadomestnega. Tisti, ki se novega termina ne morejo udeležiti, pa lahko dobijo denar nazaj.