Ekskluzivno: Ammar Mešić o šokantnem koncu Nemirne krvi in temni plati Bobana Vuka

Serija Nemirna kri, ki je v zadnjih mesecih navduševala občinstvo, se je minuli petek zaključila z dramatičnim vrhuncem: padcem Bobana Vuka, hladnokrvnega mafijskega vodje, ki ga je s preciznim strelom ustavila kriminalistka Sara. Čeprav je Boban v zgodbi predstavljal temno plat, je postal eden najbolj opaznih in privlačnih likov sezone. Največ zaslug ima Ammar Mešić, ki je z neizprosno, a skrivnostno napeto interpretacijo poskrbel, da gledalci od Bobana preprosto niso mogli odvrniti pogleda. V času, ko televizijske zgodbe vse bolj raziskujejo moralno sivino, je Mešićeva upodobitev lika, ki nikoli ne izgubi nadzora, izstopala po psihološki preciznosti in intenziteti.

»Boban je bil kontrast vsemu, kar sem do zdaj igral.«

Boban je vaša prva negativna vloga v karieri. Kako ste osebno doživeli to prelomnico in kaj vam je bilo najtežje v tej transformaciji?

Pravzaprav sem si že dolgo želel igrati lik, ki bi me premaknil iz cone udobja. Do zdaj sem večinoma igral čustveno odprte, ranljive ali pozitivne like, zato je bil Boban popolno nasprotje vsemu, kar sem počel. Najtežje mi je bilo, poleg razumevanja kolegov, ki govorijo slovensko, vstopiti v Bobanovo hladnost. Opravičiti človeka, ki ne čuti slabe vesti. Ugotovil sem, da lahko igram negativca samo, če ga psihološko razumem in ne obsojam. Šele takrat se je odprl prostor, da sem lahko iskren v tej brutalnosti. Lik sem gradil postopoma. Razmišljal sem o njegovem psihološkem stanju in se trudil, da bi bil gledalcem všeč, in po komentarjih se mi zdi, da mi je to uspelo.

Vloga Bobana je zelo kompleksna: od šarmantnega poslovneža do brutalnega kriminalca. Kako ste gradili psihologijo človeka, ki je uglajen, a znotraj izjemno okruten?

Najprej sem gradil njegovo zunanjo fasado – eleganco, manire, ritem govora, umirjenost. A za tem je moral obstajati vulkan. Delal sem s psihološkimi profili manipulatorjev, ljudi, ki delujejo v dveh ravneh: ena je javna podoba, druga pa globoko izkrivljen notranji svet. Boban je človek, ki verjame, da mu pripada moč. Ko to razumete, so njegova dejanja logična, čeprav so moralno sporna. To je tisto, kar ga dela nevarnega – on misli, da je popolnoma normalen. Tako vidimo Bobana, ki je ves čas miren, preudaren in neposreden. Ko gre pa kaj narobe pa ni več taktike, takrat strelja na vse strani.

V seriji ste govorili srbsko, medtem ko so vaši kolegi govorili slovensko. Kako je ta jezikovna dinamika vplivala na snemanje in vaš igralski fokus?

Iskreno je bil to izziv, a tudi prekrasna izkušnja. Jezik je ritem, energija, in ko se v eni sceni združita dva jezika, moraš biti dvojno osredotočen. Sprva me je bilo strah, da bo to ustvarilo distanco, a zgodilo se je nasprotno – nastala je posebna napetost med liki, nam igralcem pa je odprla nov prostor za igro. Slovenščina ima svoj čar, melodijo, in prelepo jo je slišati na setu. Kolegi so mi zelo pomagali ujeti njene nianse. Jezik je živa stvar in čeprav govorimo dva jezika, je publika lahko začutila napetost.

»Priprava na zadnjo Bobanovo sceno je bila zelo burna in čustvena.«

Vaš lik je tragično končal: ustreljen je bil v zelo napeti sceni. Kako ste se pripravili na to zadnje zaporedje in kakšen vtis je pustilo na vas?

Pri tej sceni mi je bilo pomembno, da ne porušim tega, kar Boban je. On je lik, ki se ne boji. Ne trepeta. Ne sprašuje se. Zato smo se z režijo odločili, da njegov konec ne bo kesanje, ampak čisto presenečenje v trenutku, ko mu ne uspe predvideti naslednje poteze. Boban je človek, ki verjame, da ima vse pod nadzorom, zato je njegov zadnji pogled pravzaprav pogled nekoga, ki dojame, da prvič ni predvidel izida. Igralsko je bil to izziv – odigrati smrt skozi hladno sprejetje realnosti, ki ga je dohitela. Želel sem, da ostane dosleden do konca. Brez čustvenega zloma in brez strahu. Ta scena mi je ostala v spominu prav zato, ker kaže, da takšni ljudje redko doživijo katarzo. Preprosto se ustavijo. Priprava je bila burna in čustvena. Z Leo sva se ukvarjala s to sceno in dodala nekaj replik, vsak iz svojega lika. Mislim, da sva opravila odlično delo. Nikoli se nisem srečal s streljanjem, še manj pa s pokajočo kapsulo, ki eksplodira v trenutku, ko Sara ustreli Bobana. Seveda je bilo prisotno nekaj strahu, saj se takšne scene snemajo samo enkrat. Ni ponavljanja. In ko sem videl končni prizor, je bil res fantastičen.

Če bi Boban preživel – kam mislite, da bi šla njegova nadaljnja pot? Bi bilo v njem prostora za spremembo?

Iskreno? Mislim, da ne. Boban je človek, ki se giblje samo v eni smeri – proti še večji moči. Morda bi se zlomil šele, ko bi se mu sesul sistem, ki ga je gradil leta, a tudi takrat si ga ne predstavljam kot nekoga, ki bi se iskreno spremenil. Njegov svet je črno-bel: ali dominiraš ali te ni.

»Podpiram študente, ki se borijo za boljšo Srbijo!«

Ko ste po politični kritiki v Srbiji ostali brez projektov, ste se soočili s paničnimi napadi. Kako danes gledate na ta čas in kaj ste se takrat naučili o sebi?

Panični napadi niso bili neposredna posledica tega, da sem ostal brez dela. Mogoče je to k temu nekaj prispevalo, a vzrok je bil veliko širši in globlji. Takrat sem imel prvič stabilen in dober prihodek, ritem, strukturo, potem pa se je to v enem dnevu spremenilo. Ta nenadni prehod je pustil posledice – ne zato, ker nisem imel projekta, ampak ker sem nenadoma ostal brez finančne varnosti. Prav tako ne skrivam, da sem javno proti oblasti Aleksandra Vučića in da sem podpiral študente, ki se borijo za boljšo Srbijo. Zame je bila to iskrena, človeška in državljanska pozicija. Nikoli nisem nameraval iz tega narediti političnega performansa – preprosto sem povedal, kar mislim. Posledice, ki so sledile, so me motivirale in ne zlomile. Ko sem ostal brez prihodkov, sem se odločil vzeti življenje v svoje roke. Odpeljal sem se na gradbišče na Dunaj in tri mesece delal fizična dela. Ta izkušnja me je resetirala. Tam sem krepil sebe, psihično in fizično ter se naučil, da se ne bojim novega začetka. Panični napadi niso bili neposredno povezani z izgubo dela, a verjamem, da je ta pritisk odigral določeno vlogo. Najpomembneje pa je, da sem iz tistega obdobja prišel stabilnejši, bolj pogumen in z jasno predstavo o tem, kdo sem in kaj lahko prenesem.

Bi se vrnili v slovensko produkcijo, če bi dobili novo vlogo?

Absolutno. Delo v Sloveniji me je navdušilo. Organiziranost, spoštovanje procesa, mir na setu ter sam način komunikacije. Počutil sem se, kot da sem del družine. Če se pojavi nova priložnost, se z veseljem vrnem – še posebej, če je vloga igralsko zahtevna, kot je bila Bobanova. Rad bi delal tudi v kakšnem slovenskem filmu, tako da, Slovenci – pokličite me (smeh).

Kaj bi si želeli, da slovenska publika ve o vas, pa do zdaj še ni slišala?

Da sem izjemno hvaležen za toplino, ki sem jo od njih prejel. Slovenska publika je posebna – ne reagira impulzivno, ampak pozorno spremlja, analizira, prepoznava nianse. Rad bi, da vedo, da je Boban v meni odprl novo poglavje in da mi je prav njihova reakcija dala pogum, da nadaljujem pot, po kateri hodim. Če sem iskren – dali so mi veter v hrbet v trenutku, ko sem ga najbolj potreboval. O meni pa več ali manj vedo vse. In če ne vedo, vedno lahko uporabijo Google, saj sem v intervjujih iskren in nimam ničesar skrivati (smeh).

Kateri je vaša najljubša slovenska beseda ali stavek?

Nemirna kri, zelo simpatična pa mi je tudi beseda ampak. Pa še Vse bo v redu – kratko, mirno, a nosi ogromno upanja.