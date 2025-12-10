  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRBSKI IGRALEC

Ekskluzivno: Ammar Mešić o šokantnem koncu Nemirne krvi in temni plati Bobana Vuka

Za Slovenske novice je v pogovoru razkril, kako je zgradil človeka, ki se ne trese in ne omahuje. Kritičen je bil tudi do aktualnega srbskega predsednika Aleksandra Vučića.
Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV

Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV

Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV

Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV

Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV

Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV

Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV
Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV
Boban Vuk (Ammar Mešić). FOTO: POP TV
Kaja Grozina
 10. 12. 2025 | 07:05
8:45
A+A-

Serija Nemirna kri, ki je v zadnjih mesecih navduševala občinstvo, se je minuli petek zaključila z dramatičnim vrhuncem: padcem Bobana Vuka, hladnokrvnega mafijskega vodje, ki ga je s preciznim strelom ustavila kriminalistka Sara. Čeprav je Boban v zgodbi predstavljal temno plat, je postal eden najbolj opaznih in privlačnih likov sezone. Največ zaslug ima Ammar Mešić, ki je z neizprosno, a skrivnostno napeto interpretacijo poskrbel, da gledalci od Bobana preprosto niso mogli odvrniti pogleda. V času, ko televizijske zgodbe vse bolj raziskujejo moralno sivino, je Mešićeva upodobitev lika, ki nikoli ne izgubi nadzora, izstopala po psihološki preciznosti in intenziteti. 

»Boban je bil kontrast vsemu, kar sem do zdaj igral.«

Boban je vaša prva negativna vloga v karieri. Kako ste osebno doživeli to prelomnico in kaj vam je bilo najtežje v tej transformaciji?
Pravzaprav sem si že dolgo želel igrati lik, ki bi me premaknil iz cone udobja. Do zdaj sem večinoma igral čustveno odprte, ranljive ali pozitivne like, zato je bil Boban popolno nasprotje vsemu, kar sem počel. Najtežje mi je bilo, poleg razumevanja kolegov, ki govorijo slovensko, vstopiti v Bobanovo hladnost. Opravičiti človeka, ki ne čuti slabe vesti. Ugotovil sem, da lahko igram negativca samo, če ga psihološko razumem in ne obsojam. Šele takrat se je odprl prostor, da sem lahko iskren v tej brutalnosti. Lik sem gradil postopoma. Razmišljal sem o njegovem psihološkem stanju in se trudil, da bi bil gledalcem všeč, in po komentarjih se mi zdi, da mi je to uspelo.

Vloga Bobana je zelo kompleksna: od šarmantnega poslovneža do brutalnega kriminalca. Kako ste gradili psihologijo človeka, ki je uglajen, a znotraj izjemno okruten?
Najprej sem gradil njegovo zunanjo fasado – eleganco, manire, ritem govora, umirjenost. A za tem je moral obstajati vulkan. Delal sem s psihološkimi profili manipulatorjev, ljudi, ki delujejo v dveh ravneh: ena je javna podoba, druga pa globoko izkrivljen notranji svet. Boban je človek, ki verjame, da mu pripada moč. Ko to razumete, so njegova dejanja logična, čeprav so moralno sporna. To je tisto, kar ga dela nevarnega – on misli, da je popolnoma normalen. Tako vidimo Bobana, ki je ves čas miren, preudaren in neposreden. Ko gre pa kaj narobe pa ni več taktike, takrat strelja na vse strani.

V seriji ste govorili srbsko, medtem ko so vaši kolegi govorili slovensko. Kako je ta jezikovna dinamika vplivala na snemanje in vaš igralski fokus?
Iskreno je bil to izziv, a tudi prekrasna izkušnja. Jezik je ritem, energija, in ko se v eni sceni združita dva jezika, moraš biti dvojno osredotočen. Sprva me je bilo strah, da bo to ustvarilo distanco, a zgodilo se je nasprotno – nastala je posebna napetost med liki, nam igralcem pa je odprla nov prostor za igro. Slovenščina ima svoj čar, melodijo, in prelepo jo je slišati na setu. Kolegi so mi zelo pomagali ujeti njene nianse. Jezik je živa stvar in čeprav govorimo dva jezika, je publika lahko začutila napetost.

»Priprava na zadnjo Bobanovo sceno je bila zelo burna in čustvena.«

Vaš lik je tragično končal: ustreljen je bil v zelo napeti sceni. Kako ste se pripravili na to zadnje zaporedje in kakšen vtis je pustilo na vas?
Pri tej sceni mi je bilo pomembno, da ne porušim tega, kar Boban je. On je lik, ki se ne boji. Ne trepeta. Ne sprašuje se. Zato smo se z režijo odločili, da njegov konec ne bo kesanje, ampak čisto presenečenje v trenutku, ko mu ne uspe predvideti naslednje poteze. Boban je človek, ki verjame, da ima vse pod nadzorom, zato je njegov zadnji pogled pravzaprav pogled nekoga, ki dojame, da prvič ni predvidel izida. Igralsko je bil to izziv – odigrati smrt skozi hladno sprejetje realnosti, ki ga je dohitela. Želel sem, da ostane dosleden do konca. Brez čustvenega zloma in brez strahu. Ta scena mi je ostala v spominu prav zato, ker kaže, da takšni ljudje redko doživijo katarzo. Preprosto se ustavijo. Priprava je bila burna in čustvena. Z Leo sva se ukvarjala s to sceno in dodala nekaj replik, vsak iz svojega lika. Mislim, da sva opravila odlično delo. Nikoli se nisem srečal s streljanjem, še manj pa s pokajočo kapsulo, ki eksplodira v trenutku, ko Sara ustreli Bobana. Seveda je bilo prisotno nekaj strahu, saj se takšne scene snemajo samo enkrat. Ni ponavljanja. In ko sem videl končni prizor, je bil res fantastičen.

Če bi Boban preživel – kam mislite, da bi šla njegova nadaljnja pot? Bi bilo v njem prostora za spremembo?
Iskreno? Mislim, da ne. Boban je človek, ki se giblje samo v eni smeri – proti še večji moči. Morda bi se zlomil šele, ko bi se mu sesul sistem, ki ga je gradil leta, a tudi takrat si ga ne predstavljam kot nekoga, ki bi se iskreno spremenil. Njegov svet je črno-bel: ali dominiraš ali te ni. 

»Podpiram študente, ki se borijo za boljšo Srbijo!«

Ko ste po politični kritiki v Srbiji ostali brez projektov, ste se soočili s paničnimi napadi. Kako danes gledate na ta čas in kaj ste se takrat naučili o sebi?
Panični napadi niso bili neposredna posledica tega, da sem ostal brez dela. Mogoče je to k temu nekaj prispevalo, a vzrok je bil veliko širši in globlji. Takrat sem imel prvič stabilen in dober prihodek, ritem, strukturo, potem pa se je to v enem dnevu spremenilo. Ta nenadni prehod je pustil posledice – ne zato, ker nisem imel projekta, ampak ker sem nenadoma ostal brez finančne varnosti. Prav tako ne skrivam, da sem javno proti oblasti Aleksandra Vučića in da sem podpiral študente, ki se borijo za boljšo Srbijo. Zame je bila to iskrena, človeška in državljanska pozicija. Nikoli nisem nameraval iz tega narediti političnega performansa – preprosto sem povedal, kar mislim. Posledice, ki so sledile, so me motivirale in ne zlomile. Ko sem ostal brez prihodkov, sem se odločil vzeti življenje v svoje roke. Odpeljal sem se na gradbišče na Dunaj in tri mesece delal fizična dela. Ta izkušnja me je resetirala. Tam sem krepil sebe, psihično in fizično ter se naučil, da se ne bojim novega začetka. Panični napadi niso bili neposredno povezani z izgubo dela, a verjamem, da je ta pritisk odigral določeno vlogo. Najpomembneje pa je, da sem iz tistega obdobja prišel stabilnejši, bolj pogumen in z jasno predstavo o tem, kdo sem in kaj lahko prenesem.

Bi se vrnili v slovensko produkcijo, če bi dobili novo vlogo?
Absolutno. Delo v Sloveniji me je navdušilo. Organiziranost, spoštovanje procesa, mir na setu ter sam način komunikacije. Počutil sem se, kot da sem del družine. Če se pojavi nova priložnost, se z veseljem vrnem – še posebej, če je vloga igralsko zahtevna, kot je bila Bobanova. Rad bi delal tudi v kakšnem slovenskem filmu, tako da, Slovenci – pokličite me (smeh). 

Kaj bi si želeli, da slovenska publika ve o vas, pa do zdaj še ni slišala?
Da sem izjemno hvaležen za toplino, ki sem jo od njih prejel. Slovenska publika je posebna – ne reagira impulzivno, ampak pozorno spremlja, analizira, prepoznava nianse. Rad bi, da vedo, da je Boban v meni odprl novo poglavje in da mi je prav njihova reakcija dala pogum, da nadaljujem pot, po kateri hodim. Če sem iskren – dali so mi veter v hrbet v trenutku, ko sem ga najbolj potreboval. O meni pa več ali manj vedo vse. In če ne vedo, vedno lahko uporabijo Google, saj sem v intervjujih iskren in nimam ničesar skrivati (smeh). 

Kateri je vaša najljubša slovenska beseda ali stavek?
Nemirna kri, zelo simpatična pa mi je tudi beseda ampak. Pa še Vse bo v redu – kratko, mirno, a nosi ogromno upanja. 

Več iz teme

Nemirna kriBoban VukAmmar Mešić
ZADNJE NOVICE
07:31
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Pomoč pri psihičnih stanjih

Številčni niz izgovarjamo v sebi ali v mislih. Tak trening omogoča, da se dogodki preoblikujejo v želeno obliko.
10. 12. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najhitrejši piškoti brez peke, ki vedno uspejo (da ne bodo vedno samo rumove kroglice)

Ta recept Nine Zorčič je tako dober, da bi bil greh, da ga ne bi delili z vami.
Odprta kuhinja10. 12. 2025 | 07:30
07:18
Bulvar  |  Glasba in film
WARNER BROS

Od Casablance do Barbie: scenaristi prepričani, da je združitev slaba za vse

Skoraj 71 milijard evrov vreden posel Netflixovega prevzema Warner Brosa.
10. 12. 2025 | 07:18
07:10
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POHORJE

Ubila je Riharda, zdaj bi rada šla v zapor za moške! (FOTO)

Začetek sojenja za zločin na Pohorju, v katerem je umrl 53-letni Rihard Žvikart. 45-letna Fahrije Rama na predobravnavnem naroku krivde za uboj ni priznala.
10. 12. 2025 | 07:10
07:05
Bulvar  |  Domači trači
SRBSKI IGRALEC

Ekskluzivno: Ammar Mešić o šokantnem koncu Nemirne krvi in temni plati Bobana Vuka

Za Slovenske novice je v pogovoru razkril, kako je zgradil človeka, ki se ne trese in ne omahuje. Kritičen je bil tudi do aktualnega srbskega predsednika Aleksandra Vučića.
Kaja Grozina10. 12. 2025 | 07:05
06:50
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VROČA ČOKOLADA

Ta sladki napitek podpira zdravje srca

Vroča čokolada lahko izboljša razpoloženje, koncentracijo in spomin.
10. 12. 2025 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Kateri izgovor je vaš?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki