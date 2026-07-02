Ekskluzivno! Damjan Murko prvič tako iskreno o letih posmeha in družini: »Skidal sem več gnoja kot kdorkoli ...« (FOTO)

Če je bil Damjan Murko pred več kot dvema desetletjema za mnoge tarča posmeha, danes pravi, da je prav zaradi vseh preizkušenj postal močnejši. Ob 22. obletnici glasbene kariere se prvič odpravlja na samostojno koncertno turnejo 22 let šok terapije, njegova nova skladba Moj mali ku pa na YouTubu v zgolj dveh tednih beleži skoraj 300 tisoč ogledov.

Ob jubileju se je ozrl na svojo pot in brez olepševanja priznal, da ga uspeh ni čakal odprtih rok. »Toliko gnoja, kot sem ga moral skidati na slovenski estradi, ga ni nihče. Zaradi tega danes nimam več niti kančka slabe vesti, da sem tam, kjer sem,« pove brez ovinkarjenja. Murko pravi, da je bil v začetkih kariere deležen številnih žalitev, dvomov in posmehovanja. Marsikdo je bil prepričan, da bo njegova kariera kratka. »Bil sem tarča posmeha, žalitev in dvomov. Mnogi so bili prepričani, da bom muha enodnevnica. Danes, po 22 letih, sem še vedno tukaj in to pove vse.«

»Samo idiotov nič ne boli«

»Če bi rekel, da me nič ni prizadelo, bi lagal. Samo idiotov nič ne boli. Na začetku moje kariere je bilo o meni napisanih ogromno neresnic. Medijska zgodba v Sloveniji je pogosto taka – nekoga ustvarijo, ga dve leti nosijo po rokah, potem pa ga z enako vnemo rušijo. Očitno so se pri meni nekoliko ušteli, saj sem sam vedno igral na dolge proge.« Kljub temu nikoli ni razmišljal, da bi odnehal. »Bolelo je, velikokrat so mi naredili krivico, vendar sem se za ta poklic odločil zavestno. Trači so del tega posla. Če tega ne sprejmeš, v javnem življenju težko preživiš. Naučiti se moraš čustvene distance. Ob sebi sem imel ljudi, ki so me poznali in vedeli, kdo sem v resnici. Redko pa se je kdo vprašal, kako vse skupaj doživljam jaz.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Prav najtežja obdobja so ga, kot pravi, najbolj utrdila. »Mislim, da mora vsak, ki stopi na to pot, okusiti tudi najtežje trenutke. Ko te publika enkrat zares sprejme, takrat te nihče več ne more uničiti. Danes ljudje poznajo precej bolj pristnega Damjana Murka kot pred leti in prav to mi največ pomeni.«

Pravi, da mu največ pomeni dejstvo, da ga ljudje ne dojemajo več le kot pevca, temveč kot blagovno znamko. »Nič ni prišlo samo od sebe. Za tem je ogromno odrekanj, dela in vztrajnosti. Iz posmehovanja sem prišel do spoštovanja. To je bila dolga pot, a ravno zato danes še bolj cenim vsak uspeh.« Prepričan je, da je bila njegova javna podoba ves čas skrbno premišljena. »Dolgo me je bilo strah, da me bodo, ko bodo razumeli igro, nehali poslušati. Zgodilo se je ravno nasprotno. Danes mislim, da me spoštujejo prav zato, ker so ugotovili, da za likom stoji človek, ki je vse to gradil z veliko dela.«

Na vprašanje, kaj je danes največja razlika med Murkom izpred dveh desetletij in današnjim, odgovori brez oklevanja. »Danes se je zamenjala že skoraj cela generacija ljudi, pa še vedno vsi vedo, kdo je Damjan Murko. To pomeni, da ne govorimo več samo o pevcu, ampak o blagovni znamki. Od začetka sem želel ustvariti lik, ki mu bo publika verjela. Mislim, da mi še vedno verjame.«

»Nikoli se nisem imel za koncertnega pevca«

Ob 22-letnici kariere ga čaka tudi največji projekt doslej – prva samostojna koncertna turneja. Priznava, da ga je odziv občinstva presenetil. »Vedno je zdravo malo podvomiti vase. Polne dvorane na nastopih še ne pomenijo, da bo občinstvo kupilo vstopnico za samostojen koncert. Ko pa smo napovedali turnejo 22 let šok terapije, je bil prvi koncert razprodan v nekaj tednih. Dodali smo drugega – tudi razprodan. Takrat sem si rekel: publika je povedala svoje.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Ob tem razkrije, da se nikoli ni imel za klasičnega koncertnega izvajalca. »Priznam, da sem dvomil. Nikoli se nisem imel za koncertnega pevca. Vedel sem, da imam veliko nastopov, nisem pa vedel, ali bodo ljudje pripravljeni kupiti vstopnico samo zato, da pridejo poslušat mene. Ko sem videl razprodani dvorani, sem ostal brez besed.« Prepričan je, da ljudje danes na njegove nastope ne prihajajo več zgolj iz radovednosti. »Ljudje pridejo poslušat moje pesmi, se nasmejat, zapet z mano in podoživet vseh teh 22 let.«

Ob jubileju je Murko sprejel še eno pomembno odločitev. Po dolgih letih sodelovanja je ustvarjalno pot nadaljeval z novim avtorjem Alenom Klepčarjem, s katerim je nastala pesem Moj mali ku. Ob tem poudarja, da sodelovanja s Sašo Lendero in Miho Hercogom nikakor ne razume kot zaključene zgodbe. »Naše sodelovanje ni končano, je pa trenutno na premoru. V glasbi je povsem normalno, da umetniki občasno zamenjamo ustvarjalno ekipo. Miha in Saša sta izjemen tandem in nikoli nisem dvomil o njunem talentu. Skupaj smo ustvarili uspešnice z milijonskimi ogledi, ostajamo dobri prijatelji in prepričan sem, da še nismo rekli zadnje besede.« O novem sodelavcu govori z velikim spoštovanjem. »Prišel je čas za novo energijo. Alen Klepčar je pravi virtuoz idej in mislim, da je v mojo zgodbo prinesel svež veter.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Murko nikoli ni skrival, da svojega uspeha ni gradil na popolni pevski tehniki. »Nikoli nisem trdil, da sem najboljši pevec. Mislim pa, da sem odličen entertainer. Morda sem celo boljši igralec kot pevec. Najpomembnejše je, da mi ljudje verjamejo. Če ti publika verjame, si zmagal.« Dodaja, da na koncu vedno odloča občinstvo. »Lahko imaš najboljši glas na svetu, pa brez občinstva ne pomeni nič. Zadnjo besedo vedno pove publika.« Uspeh Damjana Murka še danes marsikomu ni po godu, a sam pravi, da se s tem ne obremenjuje. »Vem, da kdo misli, da komu jemljem kruh. Jaz tega nikoli nisem tako gledal. Pod tem soncem je prostora za vse. Ljudje sami odločijo, komu bodo namenili svoj čas, denar in aplavz.«

Doma predvsem mož in oče

Čeprav ga javnost pozna predvsem kot provokativnega estradnika, Murko poudarja, da je doma predvsem mož in oče. »Žena in jaz sina nikoli nisva izpostavljala javnosti, ga pa tudi ne skrivava. Je zdrav, samozavesten fant in nanj sva neizmerno ponosna. Vzgajava ga predvsem v duhu moralnih vrednot. O mojem delu, javni podobi in o tem, kdo sem v resnici, smo se doma vedno veliko pogovarjali,« pove.

Ponosen je tudi na to, kako se je skozi leta spremenil odnos javnosti do njegovega imena. »Na srečo sin zaradi mojega priimka nikoli ni imel težav. Ravno nasprotno. V zadnjih desetih letih se je moj položaj v javnosti zelo spremenil. Ko so v šoli izvedeli, čigav sin je, je bil prej frajer kot tarča,« pravi Murko. Po njegovih besedah se je v zadnjih letih spremenil tudi odnos glasbenih kolegov. »Veliko jih pristopi do mene in mi iskreno čestita. Nekateri se celo opravičijo ter priznajo, da so se v vseh teh letih glede mene motili. To mi veliko pomeni.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Svojo dosedanjo pot pa povzame z besedami, ki po njegovem najbolje opisujejo tudi naslov prihajajoče turneje. »22 let šok terapije. Zame velja star rek: kar te ne ubije, te utrdi. Prav zato sem po 22 letih še vedno tukaj. Imam publiko, razprodane nastope in dvorane ter družino, ki mi stoji ob strani. In ne bom se pretvarjal – nimam slabe vesti, da sem v vseh teh letih postal številka ena. To je rezultat trdega dela, vztrajnosti in zaupanja vase,« pravi Murko, ki bo 22. novembra v Kulturnem domu Stranice začel svojo prvo samostojno koncertno turnejo.