  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČAKA GA TURNEJA

Ekskluzivno! Damjan Murko prvič tako iskreno o letih posmeha in družini: »Skidal sem več gnoja kot kdorkoli ...« (FOTO)

Ob 22-letnici glasbene kariere je odkrito spregovoril o bolečih izkušnjah, zasebnem življenju, uspehu in največjem projektu svoje kariere.
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 2. 7. 2026 | 07:20
 2. 7. 2026 | 07:21
8:47
A+A-

Če je bil Damjan Murko pred več kot dvema desetletjema za mnoge tarča posmeha, danes pravi, da je prav zaradi vseh preizkušenj postal močnejši. Ob 22. obletnici glasbene kariere se prvič odpravlja na samostojno koncertno turnejo 22 let šok terapije, njegova nova skladba Moj mali ku pa na YouTubu v zgolj dveh tednih beleži skoraj 300 tisoč ogledov.

Ob jubileju se je ozrl na svojo pot in brez olepševanja priznal, da ga uspeh ni čakal odprtih rok. »Toliko gnoja, kot sem ga moral skidati na slovenski estradi, ga ni nihče. Zaradi tega danes nimam več niti kančka slabe vesti, da sem tam, kjer sem,« pove brez ovinkarjenja. Murko pravi, da je bil v začetkih kariere deležen številnih žalitev, dvomov in posmehovanja. Marsikdo je bil prepričan, da bo njegova kariera kratka. »Bil sem tarča posmeha, žalitev in dvomov. Mnogi so bili prepričani, da bom muha enodnevnica. Danes, po 22 letih, sem še vedno tukaj in to pove vse.«

»Samo idiotov nič ne boli«

»Če bi rekel, da me nič ni prizadelo, bi lagal. Samo idiotov nič ne boli. Na začetku moje kariere je bilo o meni napisanih ogromno neresnic. Medijska zgodba v Sloveniji je pogosto taka – nekoga ustvarijo, ga dve leti nosijo po rokah, potem pa ga z enako vnemo rušijo. Očitno so se pri meni nekoliko ušteli, saj sem sam vedno igral na dolge proge.« Kljub temu nikoli ni razmišljal, da bi odnehal. »Bolelo je, velikokrat so mi naredili krivico, vendar sem se za ta poklic odločil zavestno. Trači so del tega posla. Če tega ne sprejmeš, v javnem življenju težko preživiš. Naučiti se moraš čustvene distance. Ob sebi sem imel ljudi, ki so me poznali in vedeli, kdo sem v resnici. Redko pa se je kdo vprašal, kako vse skupaj doživljam jaz.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Prav najtežja obdobja so ga, kot pravi, najbolj utrdila. »Mislim, da mora vsak, ki stopi na to pot, okusiti tudi najtežje trenutke. Ko te publika enkrat zares sprejme, takrat te nihče več ne more uničiti. Danes ljudje poznajo precej bolj pristnega Damjana Murka kot pred leti in prav to mi največ pomeni.«

Pravi, da mu največ pomeni dejstvo, da ga ljudje ne dojemajo več le kot pevca, temveč kot blagovno znamko. »Nič ni prišlo samo od sebe. Za tem je ogromno odrekanj, dela in vztrajnosti. Iz posmehovanja sem prišel do spoštovanja. To je bila dolga pot, a ravno zato danes še bolj cenim vsak uspeh.« Prepričan je, da je bila njegova javna podoba ves čas skrbno premišljena. »Dolgo me je bilo strah, da me bodo, ko bodo razumeli igro, nehali poslušati. Zgodilo se je ravno nasprotno. Danes mislim, da me spoštujejo prav zato, ker so ugotovili, da za likom stoji človek, ki je vse to gradil z veliko dela.«

Na vprašanje, kaj je danes največja razlika med Murkom izpred dveh desetletij in današnjim, odgovori brez oklevanja. »Danes se je zamenjala že skoraj cela generacija ljudi, pa še vedno vsi vedo, kdo je Damjan Murko. To pomeni, da ne govorimo več samo o pevcu, ampak o blagovni znamki. Od začetka sem želel ustvariti lik, ki mu bo publika verjela. Mislim, da mi še vedno verjame.«

»Nikoli se nisem imel za koncertnega pevca«

Ob 22-letnici kariere ga čaka tudi največji projekt doslej – prva samostojna koncertna turneja. Priznava, da ga je odziv občinstva presenetil. »Vedno je zdravo malo podvomiti vase. Polne dvorane na nastopih še ne pomenijo, da bo občinstvo kupilo vstopnico za samostojen koncert. Ko pa smo napovedali turnejo 22 let šok terapije, je bil prvi koncert razprodan v nekaj tednih. Dodali smo drugega – tudi razprodan. Takrat sem si rekel: publika je povedala svoje.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Ob tem razkrije, da se nikoli ni imel za klasičnega koncertnega izvajalca. »Priznam, da sem dvomil. Nikoli se nisem imel za koncertnega pevca. Vedel sem, da imam veliko nastopov, nisem pa vedel, ali bodo ljudje pripravljeni kupiti vstopnico samo zato, da pridejo poslušat mene. Ko sem videl razprodani dvorani, sem ostal brez besed.« Prepričan je, da ljudje danes na njegove nastope ne prihajajo več zgolj iz radovednosti. »Ljudje pridejo poslušat moje pesmi, se nasmejat, zapet z mano in podoživet vseh teh 22 let.«

Ob jubileju je Murko sprejel še eno pomembno odločitev. Po dolgih letih sodelovanja je ustvarjalno pot nadaljeval z novim avtorjem Alenom Klepčarjem, s katerim je nastala pesem Moj mali ku. Ob tem poudarja, da sodelovanja s Sašo Lendero in Miho Hercogom nikakor ne razume kot zaključene zgodbe. »Naše sodelovanje ni končano, je pa trenutno na premoru. V glasbi je povsem normalno, da umetniki občasno zamenjamo ustvarjalno ekipo. Miha in Saša sta izjemen tandem in nikoli nisem dvomil o njunem talentu. Skupaj smo ustvarili uspešnice z milijonskimi ogledi, ostajamo dobri prijatelji in prepričan sem, da še nismo rekli zadnje besede.« O novem sodelavcu govori z velikim spoštovanjem. »Prišel je čas za novo energijo. Alen Klepčar je pravi virtuoz idej in mislim, da je v mojo zgodbo prinesel svež veter.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Murko nikoli ni skrival, da svojega uspeha ni gradil na popolni pevski tehniki. »Nikoli nisem trdil, da sem najboljši pevec. Mislim pa, da sem odličen entertainer. Morda sem celo boljši igralec kot pevec. Najpomembnejše je, da mi ljudje verjamejo. Če ti publika verjame, si zmagal.« Dodaja, da na koncu vedno odloča občinstvo. »Lahko imaš najboljši glas na svetu, pa brez občinstva ne pomeni nič. Zadnjo besedo vedno pove publika.« Uspeh Damjana Murka še danes marsikomu ni po godu, a sam pravi, da se s tem ne obremenjuje. »Vem, da kdo misli, da komu jemljem kruh. Jaz tega nikoli nisem tako gledal. Pod tem soncem je prostora za vse. Ljudje sami odločijo, komu bodo namenili svoj čas, denar in aplavz.« 

Doma predvsem mož in oče 

Čeprav ga javnost pozna predvsem kot provokativnega estradnika, Murko poudarja, da je doma predvsem mož in oče. »Žena in jaz sina nikoli nisva izpostavljala javnosti, ga pa tudi ne skrivava. Je zdrav, samozavesten fant in nanj sva neizmerno ponosna. Vzgajava ga predvsem v duhu moralnih vrednot. O mojem delu, javni podobi in o tem, kdo sem v resnici, smo se doma vedno veliko pogovarjali,« pove.

Ponosen je tudi na to, kako se je skozi leta spremenil odnos javnosti do njegovega imena. »Na srečo sin zaradi mojega priimka nikoli ni imel težav. Ravno nasprotno. V zadnjih desetih letih se je moj položaj v javnosti zelo spremenil. Ko so v šoli izvedeli, čigav sin je, je bil prej frajer kot tarča,« pravi Murko. Po njegovih besedah se je v zadnjih letih spremenil tudi odnos glasbenih kolegov. »Veliko jih pristopi do mene in mi iskreno čestita. Nekateri se celo opravičijo ter priznajo, da so se v vseh teh letih glede mene motili. To mi veliko pomeni.«

Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv
Damjan Murko. FOTO: Osebni Arhiv

Svojo dosedanjo pot pa povzame z besedami, ki po njegovem najbolje opisujejo tudi naslov prihajajoče turneje. »22 let šok terapije. Zame velja star rek: kar te ne ubije, te utrdi. Prav zato sem po 22 letih še vedno tukaj. Imam publiko, razprodane nastope in dvorane ter družino, ki mi stoji ob strani. In ne bom se pretvarjal – nimam slabe vesti, da sem v vseh teh letih postal številka ena. To je rezultat trdega dela, vztrajnosti in zaupanja vase,« pravi Murko, ki bo 22. novembra v Kulturnem domu Stranice začel svojo prvo samostojno koncertno turnejo. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Damjan Murkokariera22 let kariere22 let šok terapijeglasbakoncertturnejajubilejglasbenik
ZADNJE NOVICE
08:03
Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZEN

Oglasil se je Džejlin oče: vsi govorijo o njeni domnevni zvezi z Jakovom, on pa odgovarja takole!

Sinan Ramović je bil z besedami kratek in jedrnat.
2. 7. 2026 | 08:03
07:51
Šport  |  Odmevi
PO ZMAGI MEHIKE NAD EKVADORJEM

Slavje po nogometni tekmi se je sprevrglo v tragedijo: med množico umrli štirje ljudje (VIDEO in FOTO)

Po zmagi Mehike nad Ekvadorjem je množično slavje preraslo v kaos.
2. 7. 2026 | 07:51
07:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNO

Zvečer drama v občini Grosuplje! Gasilci takoj pomagali, hudo so ga popikale

Zgodilo se je v naselju Žalna.
2. 7. 2026 | 07:41
07:35
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU 2026

Prijatelja Modrić in Ronaldo nocoj velika tekmeca

Luka Modrić ni skrival, da mu je bilo poleti 2018 žal, ker je Cristiano Ronaldo odšel iz Reala k Juventusu.
2. 7. 2026 | 07:35
07:20
Bulvar  |  Domači trači
ČAKA GA TURNEJA

Ekskluzivno! Damjan Murko prvič tako iskreno o letih posmeha in družini: »Skidal sem več gnoja kot kdorkoli ...« (FOTO)

Ob 22-letnici glasbene kariere je odkrito spregovoril o bolečih izkušnjah, zasebnem življenju, uspehu in največjem projektu svoje kariere.
Kaja Grozina2. 7. 2026 | 07:20
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
V ZAPOR

To je Marko, ki je pustil svoje biološke sledi: 9 let zapora za grozljivi napad na gozdnega moža (FOTO)

Potem ko ga je dvakrat udaril v glavo, ga je še zvezal.
Aleksander Brudar2. 7. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki